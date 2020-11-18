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В Кургане наладят собственное производство кислорода для больниц
В Кургане наладят собственное производство кислорода для больниц
Предприятия Кургана наладят собственное производство кислорода для больниц, в которых лечатся пациенты с COVID-19, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:46
2020-11-18T11:46
2020-11-18T11:47
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КУРГАН, 18 ноя – РИА Новости. Предприятия Кургана наладят собственное производство кислорода для больниц, в которых лечатся пациенты с COVID-19, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.После получения соответствующего регистрационного удостоверения в Минздраве РФ завод готов сразу начать работу."У нас есть все необходимое оборудование, есть лаборатория, люди уже приняты. Все подключено, готово к работе, осталось только нажать кнопку. Без серьезного напряжения мы сможем делать до 500 баллонов медицинского кислорода в день. Это намного больше, чем мы сейчас привозим в Курган из Омска", - цитирует пресс-служба слова Владислава Демидова, директора курганского филиала Омского автогенного завода, на котором будет налажено производство кислорода.По словам директора департамента экономического развития Курганской области Владимира Ковалева, потребность в медицинском кислороде увеличивается. "Для запуска его производства на территории региона мы оказываем всяческое содействие предприятиям. В ближайшее время автогенный завод получит регистрационное удостоверение в Минздраве РФ, на очереди еще одно предприятие, которое сейчас получает разрешительную документацию в Минпромторге РФ. В федеральных ведомствах нам идут навстречу", - сказал Ковалев.
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коронавирус в россии, курган, курганская область
КУРГАН, 18 ноя – РИА Новости
. Предприятия Кургана
наладят собственное производство кислорода для больниц, в которых лечатся пациенты с COVID-19, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.
"Сегодня кислород для лечения COVID-19 доставляют из Омска. Потребность в нем выросла из-за пандемии. Чтобы кислородные баллоны не везти сотни километров, в ближайшее время производство кислорода наладят в Кургане. Департамент экономического развития региона поможет предприятиям в получении необходимых разрешительных документов от федеральных министерств. Лицензию Минпромторга РФ на хранение и производство медицинского кислорода на площадке в Кургане уже получил курганский филиал Омского автогенного завода", - говорится в сообщении.
После получения соответствующего регистрационного удостоверения в Минздраве РФ завод готов сразу начать работу.
"У нас есть все необходимое оборудование, есть лаборатория, люди уже приняты. Все подключено, готово к работе, осталось только нажать кнопку. Без серьезного напряжения мы сможем делать до 500 баллонов медицинского кислорода в день. Это намного больше, чем мы сейчас привозим в Курган из Омска", - цитирует пресс-служба слова Владислава Демидова, директора курганского филиала Омского автогенного завода, на котором будет налажено производство кислорода.
По словам директора департамента экономического развития Курганской области Владимира Ковалева, потребность в медицинском кислороде увеличивается.
"Для запуска его производства на территории региона мы оказываем всяческое содействие предприятиям. В ближайшее время автогенный завод получит регистрационное удостоверение в Минздраве РФ, на очереди еще одно предприятие, которое сейчас получает разрешительную документацию в Минпромторге РФ. В федеральных ведомствах нам идут навстречу", - сказал Ковалев.