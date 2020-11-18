https://ria.ru/20201118/krym-1585117988.html

Чиновники рассказали, когда в Крыму планируется ввести курортный сбор

Чиновники рассказали, когда в Крыму планируется ввести курортный сбор

В Крыму не планируется вводить курортный сбор в следующем году, однако вопрос еще будет обсуждаться на республиканском уровне, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T10:54

2020-11-18T10:54

2020-11-18T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. В Крыму не планируется вводить курортный сбор в следующем году, однако вопрос еще будет обсуждаться на республиканском уровне, сообщил РИА Новости глава комитета республиканского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.Ранее вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель заявил, что взимание курортного сбора, ранее приостановленное в регионе из-за ситуации с коронавирусом, возобновится с 2021 года."С учетом, что пандемия не исчезнет сразу после Нового года, скорее всего, в 2021 году курортный сбор на территории Республики Крым собираться не будет", — сказал РИА Новости Черняк.По его словам, окончательное решение будет принято после того, как профильное министерство внесет соответствующее предложение на рассмотрение главы республики. "После принятия им решения крымский парламент проведет необходимые процедуры", — подчеркнул Черняк.Эксперимент по курортному сбору проходит с 1 мая 2018 года в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html

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