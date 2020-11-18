https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585223327.html

В Совфеде не считают снижение числа заболевших COVID-19 тенденцией

В Совфеде не считают снижение числа заболевших COVID-19 тенденцией

Пока рано говорить об устойчивом снижении количества заболевших коронавирусом, эти показатели должны сохраняться хотя бы неделю, заявил РИА Новости сенатор,... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T17:42

2020-11-18T17:42

2020-11-18T17:42

распространение нового коронавируса

владимир круглый

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пока рано говорить об устойчивом снижении количества заболевших коронавирусом, эти показатели должны сохраняться хотя бы неделю, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.По данным оперативного штаба, число заболевших коронавирусной инфекций за последние сутки уменьшилось более чем на тысячу."Говорить об устойчивом снижении количества заболевших преждевременно, пока фиксируется меньше заболевших за период в один-два дня, это еще не тенденция", - сказал Круглый.Он отметил, что цикл для COVID-19 – две недели. "Нужно подождать хотя бы неделю или десять дней, прежде чем говорить о снижении количества заболевших, посмотреть в динамике", - сказал законодатель.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/oshibki-1584791363.html

https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584582486.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир круглый, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, совет федерации рф, общество