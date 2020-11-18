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https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585223327.html
В Совфеде не считают снижение числа заболевших COVID-19 тенденцией
В Совфеде не считают снижение числа заболевших COVID-19 тенденцией
Пока рано говорить об устойчивом снижении количества заболевших коронавирусом, эти показатели должны сохраняться хотя бы неделю, заявил РИА Новости сенатор,... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:42
2020-11-18T17:42
распространение нового коронавируса
владимир круглый
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пока рано говорить об устойчивом снижении количества заболевших коронавирусом, эти показатели должны сохраняться хотя бы неделю, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.По данным оперативного штаба, число заболевших коронавирусной инфекций за последние сутки уменьшилось более чем на тысячу."Говорить об устойчивом снижении количества заболевших преждевременно, пока фиксируется меньше заболевших за период в один-два дня, это еще не тенденция", - сказал Круглый.Он отметил, что цикл для COVID-19 – две недели. "Нужно подождать хотя бы неделю или десять дней, прежде чем говорить о снижении количества заболевших, посмотреть в динамике", - сказал законодатель.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владимир круглый, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, совет федерации рф, общество

В Совфеде не считают снижение числа заболевших COVID-19 тенденцией

17:42 18.11.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевМедики и пациенты в реанимационном отделении городской клинической больницы №25 Новосибирска
Медики и пациенты в реанимационном отделении городской клинической больницы №25 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пока рано говорить об устойчивом снижении количества заболевших коронавирусом, эти показатели должны сохраняться хотя бы неделю, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
По данным оперативного штаба, число заболевших коронавирусной инфекций за последние сутки уменьшилось более чем на тысячу.
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"Говорить об устойчивом снижении количества заболевших преждевременно, пока фиксируется меньше заболевших за период в один-два дня, это еще не тенденция", - сказал Круглый.
Он отметил, что цикл для COVID-19 – две недели. "Нужно подождать хотя бы неделю или десять дней, прежде чем говорить о снижении количества заболевших, посмотреть в динамике", - сказал законодатель.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир КруглыйКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСовет Федерации РФОбщество
 
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