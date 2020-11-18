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Ученые узнали, что жидкости для полоскания рта могут убивать коронавирус
Ученые узнали, что жидкости для полоскания рта могут убивать коронавирус
Некоторые жидкости для полоскания рта могут убивать коронавирус SARS-CoV-2, считают исследователи университета Кардиффа. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:23
2020-11-18T18:06
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 18 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Некоторые жидкости для полоскания рта могут убивать коронавирус SARS-CoV-2, считают исследователи университета Кардиффа.Автор исследования, вирусолог Ричард Стантон заявляет, что воздействие жидкостей для полоскания рта на коронавирус было проверено в лаборатории, и теперь ученые намерены провести полномасштабное исследование того, можно ли использовать такие жидкости для борьбы с COVID-19."Наше исследование дополняет публикации о том, что некоторые широко доступные жидкости для полоскания рта и борьбы с заболеванием десен могут деактивировать коронавирус SARS-CoV-2 (а также другие коронавирусы) при тестировании в лаборатории на оборудовании, имитирующем полость рта и носа", - говорится в заявлении Стантона.Ученый отмечает, что исследование его группы пока не было опубликовано и не прошло проверку научным сообществом. После лабораторных тестов начнутся клинические испытания, их планируется завершить в первой половине 2021 года. Предварительные результаты показали, что использование жидкости снижает содержание коронавируса в слюне человека. Для эффективности в жидкости должно содержаться как минимум 0,07% антисептика хлорид цетилпиридиния. Клинические испытания будут проходить на базе университетской больницы в Кардиффе."Примечательно, что коронавирусы гораздо больше других вирусов и бактерий подвержены разрушению из-за наличия липидной оболочки. Исследования того, может ли данный подход деактивировать вирусы в организме человека, продолжаются. В горле человека вирусы вырабатываются постоянно, поэтому важно установить, как долго сохраняется эффект (после применения жидкости для полоскания рта), и может ли он помочь сократить передачу вируса, к примеру, при стоматологических процедурах, осмотрах полости рта или краткосрочных контактах", - отмечает ученый.Исследователь призывает всех использовать жидкость для полоскания по назначению, а также соблюдать рекомендованные правительством санитарные меры.
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коронавирус covid-19

Ученые узнали, что жидкости для полоскания рта могут убивать коронавирус

17:23 18.11.2020 (обновлено: 18:06 18.11.2020)
 
© Depositphotos / WavebreakmediaПара чистит зубы
Пара чистит зубы - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Depositphotos / Wavebreakmedia
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ЛОНДОН, 18 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Некоторые жидкости для полоскания рта могут убивать коронавирус SARS-CoV-2, считают исследователи университета Кардиффа.
Автор исследования, вирусолог Ричард Стантон заявляет, что воздействие жидкостей для полоскания рта на коронавирус было проверено в лаборатории, и теперь ученые намерены провести полномасштабное исследование того, можно ли использовать такие жидкости для борьбы с COVID-19.
"Наше исследование дополняет публикации о том, что некоторые широко доступные жидкости для полоскания рта и борьбы с заболеванием десен могут деактивировать коронавирус SARS-CoV-2 (а также другие коронавирусы) при тестировании в лаборатории на оборудовании, имитирующем полость рта и носа", - говорится в заявлении Стантона.
Ученый отмечает, что исследование его группы пока не было опубликовано и не прошло проверку научным сообществом. После лабораторных тестов начнутся клинические испытания, их планируется завершить в первой половине 2021 года. Предварительные результаты показали, что использование жидкости снижает содержание коронавируса в слюне человека. Для эффективности в жидкости должно содержаться как минимум 0,07% антисептика хлорид цетилпиридиния. Клинические испытания будут проходить на базе университетской больницы в Кардиффе.
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Коронавирус: курение не спасаетСМИ со ссылкой на ученых неоднократно писали, что курение препятствует заражению COVID-19. Однако новое исследование показало: если инфицирование произошло, то оно лишь усугубляет болезнь.
"Примечательно, что коронавирусы гораздо больше других вирусов и бактерий подвержены разрушению из-за наличия липидной оболочки. Исследования того, может ли данный подход деактивировать вирусы в организме человека, продолжаются. В горле человека вирусы вырабатываются постоянно, поэтому важно установить, как долго сохраняется эффект (после применения жидкости для полоскания рта), и может ли он помочь сократить передачу вируса, к примеру, при стоматологических процедурах, осмотрах полости рта или краткосрочных контактах", - отмечает ученый.
Исследователь призывает всех использовать жидкость для полоскания по назначению, а также соблюдать рекомендованные правительством санитарные меры.
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