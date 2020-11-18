https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585200269.html
Путин напомнил о полномочиях регионов по борьбе с коронавирусом
Путин напомнил о полномочиях регионов по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что регионы получили самые широкие полномочия в борьбе с распространением коронавируса и спрос с них тоже будет высоким, РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T16:02
2020-11-18T16:02
2020-11-18T16:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585180715_0:191:2937:1843_1400x0_80_0_0_f48f4ce81e07009006c2dc87c5a520af.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что регионы получили самые широкие полномочия в борьбе с распространением коронавируса и спрос с них тоже будет высоким, однако ответственности с федеральных чиновников также никто не снимает."Хочу вновь подчеркнуть: регионы получили самые широкие полномочия в реализации мер по борьбе с эпидемией. И спрос с них тоже должен быть и будет высоким. Но и ответственность с федеральных структур, с правительства тоже никто не снимает", - сказал Путин на совещании с членами правительства в среду.Он подчеркнул, что все структуры - координационный совет по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ, оперативный штаб, рабочая группа Госсовета - должны работать и "держать ситуацию под неусыпным контролем"."Не просто анализировать действия регионов и принимать их к сведению, а именно выдерживать, проводить общую, четкую, эффективную линию согласованных шагов. Для этого нужно видеть и понимать реальную картину. Надеюсь, что так и есть, мы этим сегодня и занимались", - сказал президент в завершение встречи с кабмином.Путин обратил внимание, что важно и дальше детально изучать обстановку, "своевременно и обоснованно принимать необходимые меры в каждом регионе, помогать коллегам на местах с точки зрения ресурсов, финансов, кадров и в целом с организацией работы".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201118/kriticheskaya-1585191176.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585180715_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_5e360304b563101241474c57802b243a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, политика
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил, что регионы получили самые широкие полномочия в борьбе с распространением коронавируса
и спрос с них тоже будет высоким, однако ответственности с федеральных чиновников также никто не снимает.
"Хочу вновь подчеркнуть: регионы получили самые широкие полномочия в реализации мер по борьбе с эпидемией. И спрос с них тоже должен быть и будет высоким. Но и ответственность с федеральных структур, с правительства тоже никто не снимает", - сказал Путин на совещании с членами правительства в среду.
Он подчеркнул, что все структуры - координационный совет по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ, оперативный штаб, рабочая группа Госсовета - должны работать и "держать ситуацию под неусыпным контролем".
"Не просто анализировать действия регионов и принимать их к сведению, а именно выдерживать, проводить общую, четкую, эффективную линию согласованных шагов. Для этого нужно видеть и понимать реальную картину. Надеюсь, что так и есть, мы этим сегодня и занимались", - сказал президент в завершение встречи с кабмином.
Путин обратил внимание, что важно и дальше детально изучать обстановку, "своевременно и обоснованно принимать необходимые меры в каждом регионе, помогать коллегам на местах с точки зрения ресурсов, финансов, кадров и в целом с организацией работы".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.