https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585200269.html

Путин напомнил о полномочиях регионов по борьбе с коронавирусом

Путин напомнил о полномочиях регионов по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что регионы получили самые широкие полномочия в борьбе с распространением коронавируса и спрос с них тоже будет высоким, РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T16:02

2020-11-18T16:02

2020-11-18T16:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

политика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что регионы получили самые широкие полномочия в борьбе с распространением коронавируса и спрос с них тоже будет высоким, однако ответственности с федеральных чиновников также никто не снимает."Хочу вновь подчеркнуть: регионы получили самые широкие полномочия в реализации мер по борьбе с эпидемией. И спрос с них тоже должен быть и будет высоким. Но и ответственность с федеральных структур, с правительства тоже никто не снимает", - сказал Путин на совещании с членами правительства в среду.Он подчеркнул, что все структуры - координационный совет по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ, оперативный штаб, рабочая группа Госсовета - должны работать и "держать ситуацию под неусыпным контролем"."Не просто анализировать действия регионов и принимать их к сведению, а именно выдерживать, проводить общую, четкую, эффективную линию согласованных шагов. Для этого нужно видеть и понимать реальную картину. Надеюсь, что так и есть, мы этим сегодня и занимались", - сказал президент в завершение встречи с кабмином.Путин обратил внимание, что важно и дальше детально изучать обстановку, "своевременно и обоснованно принимать необходимые меры в каждом регионе, помогать коллегам на местах с точки зрения ресурсов, финансов, кадров и в целом с организацией работы".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/kriticheskaya-1585191176.html

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