https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585178314.html

Голикова призвала ряд регионов усилить меры по борьбе с коронавирусом

Голикова призвала ряд регионов усилить меры по борьбе с коронавирусом

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы, где сложная ситуация с COVID-19, в самое ближайшее время принять дополнительные меры безопасности по борьбе с РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:35

2020-11-18T14:35

2020-11-18T14:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна голикова

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы, где сложная ситуация с COVID-19, в самое ближайшее время принять дополнительные меры безопасности по борьбе с коронавирусом."Пользуясь сегодняшним совещанием..., я еще раз хочу обратиться к регионам страны, которые не реализовали в полной мере те ограничительные мероприятия, о которых я сейчас упомянула, принять требуемые меры и сделать это в самое ближайшее время", - заявила она в ходе совещания президента РФ с членами кабмина.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова