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Голикова призвала ряд регионов усилить меры по борьбе с коронавирусом
Голикова призвала ряд регионов усилить меры по борьбе с коронавирусом
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы, где сложная ситуация с COVID-19, в самое ближайшее время принять дополнительные меры безопасности по борьбе с РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:35
2020-11-18T14:35
2020-11-18T14:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы, где сложная ситуация с COVID-19, в самое ближайшее время принять дополнительные меры безопасности по борьбе с коронавирусом."Пользуясь сегодняшним совещанием..., я еще раз хочу обратиться к регионам страны, которые не реализовали в полной мере те ограничительные мероприятия, о которых я сейчас упомянула, принять требуемые меры и сделать это в самое ближайшее время", - заявила она в ходе совещания президента РФ с членами кабмина.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова