https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585131897.html

В Москве выявили 4174 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 4174 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 4174, Санкт-Петербурге - 2215, Подмосковье - 864, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:25

2020-11-18T11:25

2020-11-18T11:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 4174, Санкт-Петербурге - 2215, Подмосковье - 864, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 - Москва 4174, 2 - Санкт-Петербург 2215, 3 - Московская область 864", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев зарегистрировано в Еврейской автономной области - 29, Ненецком автономном округе - 7, Чукотском автономном округе - 5.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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