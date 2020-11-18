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В Москве выявили 4174 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 4174 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 4174, Санкт-Петербурге - 2215, Подмосковье - 864, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:25
2020-11-18T11:25
2020-11-18T11:25
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 4174, Санкт-Петербурге - 2215, Подмосковье - 864, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 - Москва 4174, 2 - Санкт-Петербург 2215, 3 - Московская область 864", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев зарегистрировано в Еврейской автономной области - 29, Ненецком автономном округе - 7, Чукотском автономном округе - 5.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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