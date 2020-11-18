https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585129674.html

Врач оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Врач оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Преждевременно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве, сообщил главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:17

2020-11-18T11:17

2020-11-18T11:17

распространение нового коронавируса

валерий вечорко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581895912_0:0:2657:1495_1400x0_80_0_0_0e516d45f7f69d6ed7d1bd448d454970.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Преждевременно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве, сообщил главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.Он отметил, что на сегодняшнее утро в больнице более 1,2 тысячи пациентов, около 200 в реанимационных отделениях."В городе наблюдается рост числа заболевших. Ежедневно к нам поступает около 180 пациентов в сутки... За прошедшую неделю было выявлено более 40 тысяч случаев коронавирусной инфекции, что в 1,5 раза больше, чем в начале октября. Мы готовы к любому развитию событий. У нас порядка 1,9 тысячи коек, если понадобится, мы готовы... Что касается оценки ситуации в целом, то пока сейчас преждевременно говорить о стабилизации ситуации", - сказал Вечорко в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что, на его взгляд, необходимо и дальше продолжать соблюдать соцдистанцию, носить маски, перчатки, пользоваться антисептиками.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество