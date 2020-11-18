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Врач оценил ситуацию с COVID-19 в Москве
Врач оценил ситуацию с COVID-19 в Москве
Преждевременно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве, сообщил главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:17
2020-11-18T11:17
2020-11-18T11:17
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Преждевременно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве, сообщил главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.Он отметил, что на сегодняшнее утро в больнице более 1,2 тысячи пациентов, около 200 в реанимационных отделениях."В городе наблюдается рост числа заболевших. Ежедневно к нам поступает около 180 пациентов в сутки... За прошедшую неделю было выявлено более 40 тысяч случаев коронавирусной инфекции, что в 1,5 раза больше, чем в начале октября. Мы готовы к любому развитию событий. У нас порядка 1,9 тысячи коек, если понадобится, мы готовы... Что касается оценки ситуации в целом, то пока сейчас преждевременно говорить о стабилизации ситуации", - сказал Вечорко в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что, на его взгляд, необходимо и дальше продолжать соблюдать соцдистанцию, носить маски, перчатки, пользоваться антисептиками.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество