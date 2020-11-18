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Прожившие в браке 63 года итальянцы умерли от COVID-19 в один день
Прожившие в браке 63 года итальянцы умерли от COVID-19 в один день
Супружеская пара итальянцев, проживших вместе 63 года, скончались от коронавируса в один день, сообщает газета l’Eco di Bergamo. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T02:48
2020-11-18T02:48
2020-11-18T05:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
милан
италия
в мире
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РИМ, 18 ноя - РИА Новости, Александр Логунов. Супружеская пара итальянцев, проживших вместе 63 года, скончались от коронавируса в один день, сообщает газета l’Eco di Bergamo.Винченцо и Ольга Молино проживали в пригороде Милана Сесто-Сан-Джованни. Они познакомилось на юге в Апулии в 18 лет и переехали в Милан в 1957 году.Как рассказала изданию одна из шести внуков Молино, в конце сентября супруги отметили 63-ю годовщину свадьбы.По ее словам, пенсионеры, которым было 82 и 83 года, болели около десяти дней. Несмотря на высокую температуру, они не дождались прихода врача, с предварительным диагнозом грипп им прописали антибиотики.Пара попала в больницу города Монцы 11 ноября. Перед обращением в скорую помощь они замерили уровень насыщения крови кислородом: у Винченцо он составлял 68%, у Ольги – 86%.В больнице они оказались в разные палатах, но, как отмечает издание, Ольга попросила себе пиджак мужа, чтобы чувствовать, что он рядом.В воскресенье они умерли с разницей в час. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, милан, италия, в мире
РИМ, 18 ноя - РИА Новости, Александр Логунов.
Супружеская пара итальянцев, проживших вместе 63 года, скончались от коронавируса в один день, сообщает газета l’Eco di Bergamo
.
Винченцо и Ольга Молино проживали в пригороде Милана
Сесто-Сан-Джованни. Они познакомилось на юге в Апулии
в 18 лет и переехали в Милан в 1957 году.
Как рассказала изданию одна из шести внуков Молино, в конце сентября супруги отметили 63-ю годовщину свадьбы.
По ее словам, пенсионеры, которым было 82 и 83 года, болели около десяти дней. Несмотря на высокую температуру, они не дождались прихода врача, с предварительным диагнозом грипп им прописали антибиотики.
Пара попала в больницу города Монцы 11 ноября. Перед обращением в скорую помощь они замерили уровень насыщения крови кислородом: у Винченцо он составлял 68%, у Ольги – 86%.
В больнице они оказались в разные палатах, но, как отмечает издание, Ольга попросила себе пиджак мужа, чтобы чувствовать, что он рядом.
В воскресенье они умерли с разницей в час.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.