https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585100939.html

Прожившие в браке 63 года итальянцы умерли от COVID-19 в один день

Прожившие в браке 63 года итальянцы умерли от COVID-19 в один день

Супружеская пара итальянцев, проживших вместе 63 года, скончались от коронавируса в один день, сообщает газета l’Eco di Bergamo. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T02:48

2020-11-18T02:48

2020-11-18T05:07

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

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италия

в мире

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РИМ, 18 ноя - РИА Новости, Александр Логунов. Супружеская пара итальянцев, проживших вместе 63 года, скончались от коронавируса в один день, сообщает газета l’Eco di Bergamo.Винченцо и Ольга Молино проживали в пригороде Милана Сесто-Сан-Джованни. Они познакомилось на юге в Апулии в 18 лет и переехали в Милан в 1957 году.Как рассказала изданию одна из шести внуков Молино, в конце сентября супруги отметили 63-ю годовщину свадьбы.По ее словам, пенсионеры, которым было 82 и 83 года, болели около десяти дней. Несмотря на высокую температуру, они не дождались прихода врача, с предварительным диагнозом грипп им прописали антибиотики.Пара попала в больницу города Монцы 11 ноября. Перед обращением в скорую помощь они замерили уровень насыщения крови кислородом: у Винченцо он составлял 68%, у Ольги – 86%.В больнице они оказались в разные палатах, но, как отмечает издание, Ольга попросила себе пиджак мужа, чтобы чувствовать, что он рядом.В воскресенье они умерли с разницей в час. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

милан

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, милан, италия, в мире