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Оркестр дал концерт у дома 96-летнего наводчика "Катюши" под Самарой
Оркестр дал концерт у дома 96-летнего наводчика "Катюши" под Самарой
Военный оркестр Центрального военного округа дал концерт в Самарской области у дома 96-летнего участника Великой Отечественной войны, наводчика реактивной... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T21:23
2020-11-18T21:23
2020-12-04T21:23
самарская область
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САМАРА, 18 ноя - РИА Новости. Военный оркестр Центрального военного округа дал концерт в Самарской области у дома 96-летнего участника Великой Отечественной войны, наводчика реактивной системы залпового огня "Катюша" Льва Атменеева, сообщает пресс-служба округа."В Самарской области военный оркестр 2-й армии Центрального военного округа дал концерт у дома 96-летнего участника Великой Отечественной войны, кавалера медали "За отвагу", наводчика легендарной реактивной системы залпового огня "Катюша" Льва Михайловича Атменеева", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, праздник был организован на День ракетных войск и артиллерии, который отмечается в России 19 ноября. Духовой оркестр исполнил попурри из знакомых фронтовых мелодий, военнослужащие вручили почетному артиллеристу адресное поздравление и подарки.По информации пресс-службы, несмотря на минусовую погоду, Лев Михайлович вышел во двор и в хорошем настроении наблюдал за праздничным представлением, между музыкальными произведениями фронтовик рассказывал о буднях Великой Отечественной войны. Во время рассказа про Сталинградскую битву военнослужащие поинтересовались про погоду. Ветеран заметил, что тогда на улице было минус 40 градусов. "Сейчас, что, холодно что ли? 4-6 градусов", - цитирует Атменеева пресс-служба.Лев Атменеев был призван в Красную армию 10 августа 1941 года, воевал на Юго-Западном и Белорусском фронтах. Всю службу прошел в должности наводчика реактивной системы залпового огня "Катюша", попадал в окружение. За годы войны был награжден Орденом Отечественной Войны II степени, медалью "За Отвагу" и другими медалями.
https://ria.ru/20201104/kultura-1583044925.html
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РИА Новости
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самарская область
САМАРА, 18 ноя - РИА Новости.
Военный оркестр Центрального военного округа дал концерт в Самарской области
у дома 96-летнего участника Великой Отечественной войны, наводчика реактивной системы залпового огня "Катюша" Льва Атменеева, сообщает пресс-служба округа.
"В Самарской области военный оркестр 2-й армии Центрального военного округа дал концерт у дома 96-летнего участника Великой Отечественной войны, кавалера медали "За отвагу", наводчика легендарной реактивной системы залпового огня "Катюша" Льва Михайловича Атменеева", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, праздник был организован на День ракетных войск и артиллерии, который отмечается в России 19 ноября. Духовой оркестр исполнил попурри из знакомых фронтовых мелодий, военнослужащие вручили почетному артиллеристу адресное поздравление и подарки.
По информации пресс-службы, несмотря на минусовую погоду, Лев Михайлович вышел во двор и в хорошем настроении наблюдал за праздничным представлением, между музыкальными произведениями фронтовик рассказывал о буднях Великой Отечественной войны. Во время рассказа про Сталинградскую битву военнослужащие поинтересовались про погоду. Ветеран заметил, что тогда на улице было минус 40 градусов. "Сейчас, что, холодно что ли? 4-6 градусов", - цитирует Атменеева пресс-служба.
Лев Атменеев был призван в Красную армию 10 августа 1941 года, воевал на Юго-Западном и Белорусском фронтах. Всю службу прошел в должности наводчика реактивной системы залпового огня "Катюша", попадал в окружение. За годы войны был награжден Орденом Отечественной Войны II степени, медалью "За Отвагу" и другими медалями.