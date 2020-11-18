https://ria.ru/20201118/kontsert-1587758237.html

Оркестр дал концерт у дома 96-летнего наводчика "Катюши" под Самарой

Оркестр дал концерт у дома 96-летнего наводчика "Катюши" под Самарой

Военный оркестр Центрального военного округа дал концерт в Самарской области у дома 96-летнего участника Великой Отечественной войны, наводчика реактивной... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T21:23

2020-11-18T21:23

2020-12-04T21:23

самарская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568318416_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_73fff2244bea9cb5c958b6cdccec8e12.jpg

САМАРА, 18 ноя - РИА Новости. Военный оркестр Центрального военного округа дал концерт в Самарской области у дома 96-летнего участника Великой Отечественной войны, наводчика реактивной системы залпового огня "Катюша" Льва Атменеева, сообщает пресс-служба округа."В Самарской области военный оркестр 2-й армии Центрального военного округа дал концерт у дома 96-летнего участника Великой Отечественной войны, кавалера медали "За отвагу", наводчика легендарной реактивной системы залпового огня "Катюша" Льва Михайловича Атменеева", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, праздник был организован на День ракетных войск и артиллерии, который отмечается в России 19 ноября. Духовой оркестр исполнил попурри из знакомых фронтовых мелодий, военнослужащие вручили почетному артиллеристу адресное поздравление и подарки.По информации пресс-службы, несмотря на минусовую погоду, Лев Михайлович вышел во двор и в хорошем настроении наблюдал за праздничным представлением, между музыкальными произведениями фронтовик рассказывал о буднях Великой Отечественной войны. Во время рассказа про Сталинградскую битву военнослужащие поинтересовались про погоду. Ветеран заметил, что тогда на улице было минус 40 градусов. "Сейчас, что, холодно что ли? 4-6 градусов", - цитирует Атменеева пресс-служба.Лев Атменеев был призван в Красную армию 10 августа 1941 года, воевал на Юго-Западном и Белорусском фронтах. Всю службу прошел в должности наводчика реактивной системы залпового огня "Катюша", попадал в окружение. За годы войны был награжден Орденом Отечественной Войны II степени, медалью "За Отвагу" и другими медалями.

https://ria.ru/20201104/kultura-1583044925.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область