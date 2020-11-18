https://ria.ru/20201118/kommunarka-1585239742.html

Возгорания в больнице в Коммунарке нет

Возгорания в больнице в Коммунарке нет

Пожара в корпусе столичной инфекционной больницы в Коммунарке не было, люди внутри не находились, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС России по... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T19:03

2020-11-18T19:03

2020-11-18T19:03

коммунарка (москва)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пожара в корпусе столичной инфекционной больницы в Коммунарке не было, люди внутри не находились, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС России по Москве."Корпус не сдан в эксплуатацию. Пожара в нем не было и нет. Людей внутри также не было", - сказал собеседник агентства.Что именно произошло в корпусе больницы, в столичном главке прояснить не смогли."Все выясняем", - сказал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20200708/1574063900.html

коммунарка (москва)

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коммунарка (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия