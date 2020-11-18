https://ria.ru/20201118/kommunarka-1585239742.html
Возгорания в больнице в Коммунарке нет
Возгорания в больнице в Коммунарке нет
Пожара в корпусе столичной инфекционной больницы в Коммунарке не было, люди внутри не находились, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС России по... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T19:03
2020-11-18T19:03
2020-11-18T19:03
коммунарка (москва)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пожара в корпусе столичной инфекционной больницы в Коммунарке не было, люди внутри не находились, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС России по Москве."Корпус не сдан в эксплуатацию. Пожара в нем не было и нет. Людей внутри также не было", - сказал собеседник агентства.Что именно произошло в корпусе больницы, в столичном главке прояснить не смогли."Все выясняем", - сказал собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20200708/1574063900.html
коммунарка (москва)
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коммунарка (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия