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Возгорания в больнице в Коммунарке нет
Возгорания в больнице в Коммунарке нет
Пожара в корпусе столичной инфекционной больницы в Коммунарке не было, люди внутри не находились, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС России по... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T19:03
2020-11-18T19:03
коммунарка (москва)
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москва
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пожара в корпусе столичной инфекционной больницы в Коммунарке не было, люди внутри не находились, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС России по Москве."Корпус не сдан в эксплуатацию. Пожара в нем не было и нет. Людей внутри также не было", - сказал собеседник агентства.Что именно произошло в корпусе больницы, в столичном главке прояснить не смогли."Все выясняем", - сказал собеседник агентства.
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коммунарка (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Возгорания в больнице в Коммунарке нет

19:03 18.11.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗдание больницы в московском посёлке Коммунарка
Здание больницы в московском посёлке Коммунарка - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пожара в корпусе столичной инфекционной больницы в Коммунарке не было, люди внутри не находились, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС России по Москве.
"Корпус не сдан в эксплуатацию. Пожара в нем не было и нет. Людей внутри также не было", - сказал собеседник агентства.
Что именно произошло в корпусе больницы, в столичном главке прояснить не смогли.
"Все выясняем", - сказал собеседник агентства.
Медицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске - РИА Новости, 1920, 08.07.2020
8 июля, 15:27
Росздравнадзор: связи между аппаратами ИВЛ и возгораниями в больницах нет
 
Коммунарка (Москва)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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