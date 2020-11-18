https://ria.ru/20201118/karabakh-1585115331.html

В Совфеде рекомендовали одобрить использование миротворцев в Карабахе

В Совфеде рекомендовали одобрить использование миротворцев в Карабахе

Профильные комитеты Совфеда по обороне, по международным делам и по госзаконодательству рекомендовали верхней палате дать согласие президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T09:52

2020-11-18T09:52

2020-11-18T10:16

нагорный карабах

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

ситуация в нагорном карабахе

вооруженные силы рф

политика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Профильные комитеты Совфеда по обороне, по международным делам и по госзаконодательству рекомендовали верхней палате дать согласие президенту РФ Владимиру Путину на использование вооруженных сил страны за рубежом - речь идет о миротворческой операции в Нагорном Карабахе, сообщил РИА Новости в среду источник."Профильные комитеты провели закрытое заседание. Принято решение рекомендовать палате дать согласие главе государства об использовании ВС РФ за рубежом в связи с проведением миротворческой операции в Нагорном Карабахе", - сказал собеседник агентства.В начале пленарного заседания этот вопрос будут обсуждать уже все сенаторы.Позднее глава международного комитета СФ Константин Косачев подтвердил, что комитеты рекомендовали сенаторам дать согласие президенту на использование военнослужащих в миротворческой операции. "Да", - ответил Косачев РИА Новости на соответствующий вопрос.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201118/karabakh-1585114583.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире, вооруженные силы рф, политика