В Совфеде рекомендовали одобрить использование миротворцев в Карабахе
09:52 18.11.2020 (обновлено: 10:16 18.11.2020)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкБлокпост российских миротворческих сил в Лачинском коридоре
© Sputnik / Арам Нерсесян
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Профильные комитеты Совфеда по обороне, по международным делам и по госзаконодательству рекомендовали верхней палате дать согласие президенту РФ Владимиру Путину на использование вооруженных сил страны за рубежом - речь идет о миротворческой операции в Нагорном Карабахе, сообщил РИА Новости в среду источник.
"Профильные комитеты провели закрытое заседание. Принято решение рекомендовать палате дать согласие главе государства об использовании ВС РФ за рубежом в связи с проведением миротворческой операции в Нагорном Карабахе", - сказал собеседник агентства.
В начале пленарного заседания этот вопрос будут обсуждать уже все сенаторы.
Позднее глава международного комитета СФ Константин Косачев подтвердил, что комитеты рекомендовали сенаторам дать согласие президенту на использование военнослужащих в миротворческой операции. "Да", - ответил Косачев РИА Новости на соответствующий вопрос.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.