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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201118/karabakh-1585115331.html
В Совфеде рекомендовали одобрить использование миротворцев в Карабахе
В Совфеде рекомендовали одобрить использование миротворцев в Карабахе
Профильные комитеты Совфеда по обороне, по международным делам и по госзаконодательству рекомендовали верхней палате дать согласие президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T09:52
2020-11-18T10:16
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
ситуация в нагорном карабахе
вооруженные силы рф
политика
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Профильные комитеты Совфеда по обороне, по международным делам и по госзаконодательству рекомендовали верхней палате дать согласие президенту РФ Владимиру Путину на использование вооруженных сил страны за рубежом - речь идет о миротворческой операции в Нагорном Карабахе, сообщил РИА Новости в среду источник."Профильные комитеты провели закрытое заседание. Принято решение рекомендовать палате дать согласие главе государства об использовании ВС РФ за рубежом в связи с проведением миротворческой операции в Нагорном Карабахе", - сказал собеседник агентства.В начале пленарного заседания этот вопрос будут обсуждать уже все сенаторы.Позднее глава международного комитета СФ Константин Косачев подтвердил, что комитеты рекомендовали сенаторам дать согласие президенту на использование военнослужащих в миротворческой операции. "Да", - ответил Косачев РИА Новости на соответствующий вопрос.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.
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нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире, вооруженные силы рф, политика

В Совфеде рекомендовали одобрить использование миротворцев в Карабахе

09:52 18.11.2020 (обновлено: 10:16 18.11.2020)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкБлокпост российских миротворческих сил в Лачинском коридоре
Блокпост российских миротворческих сил в Лачинском коридоре - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Профильные комитеты Совфеда по обороне, по международным делам и по госзаконодательству рекомендовали верхней палате дать согласие президенту РФ Владимиру Путину на использование вооруженных сил страны за рубежом - речь идет о миротворческой операции в Нагорном Карабахе, сообщил РИА Новости в среду источник.
"Профильные комитеты провели закрытое заседание. Принято решение рекомендовать палате дать согласие главе государства об использовании ВС РФ за рубежом в связи с проведением миротворческой операции в Нагорном Карабахе", - сказал собеседник агентства.
Блокпост российских миротворцев под Шуши на выезде из Степанакерта - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
09:44Ситуация в Нагорном Карабахе
Совфед получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе
В начале пленарного заседания этот вопрос будут обсуждать уже все сенаторы.
Позднее глава международного комитета СФ Константин Косачев подтвердил, что комитеты рекомендовали сенаторам дать согласие президенту на использование военнослужащих в миротворческой операции. "Да", - ответил Косачев РИА Новости на соответствующий вопрос.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.
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