https://ria.ru/20201118/kandidat-1585167934.html

СМИ назвали имя кандидата на пост главы Мордовии

СМИ назвали имя кандидата на пост главы Мордовии

Сменить Владимира Волкова на посту главы Мордовии может премьер-министр Дагестана Артем Здунов, сообщает РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T13:54

2020-11-18T13:54

2020-11-18T13:54

артем здунов

владимир волков (политик)

владимир путин

политика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сменить Владимира Волкова на посту главы Мордовии может премьер-министр Дагестана Артем Здунов, сообщает РБК со ссылкой на источники.Как уточняет агентство, до начала работы в Дагестане Здунов был заместителем министра экономики Татарстана. По национальности он является мордвином.Владимир Волков подал президенту Владимиру Путину прошение об отставке 18 ноября. Он поблагодарил жителей региона за поддержку и заявил, что "надо давать дорогу молодым".Волков занял пост главы Мордовии в 2012 году, а в 2017-м был переизбран.

https://ria.ru/20201113/mordoviya-1584459956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем здунов, владимир волков (политик), владимир путин, политика