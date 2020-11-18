https://ria.ru/20201118/kandidat-1585167934.html
СМИ назвали имя кандидата на пост главы Мордовии
СМИ назвали имя кандидата на пост главы Мордовии
Сменить Владимира Волкова на посту главы Мордовии может премьер-министр Дагестана Артем Здунов, сообщает РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:54
2020-11-18T13:54
2020-11-18T13:54
артем здунов
владимир волков (политик)
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сменить Владимира Волкова на посту главы Мордовии может премьер-министр Дагестана Артем Здунов, сообщает РБК со ссылкой на источники.Как уточняет агентство, до начала работы в Дагестане Здунов был заместителем министра экономики Татарстана. По национальности он является мордвином.Владимир Волков подал президенту Владимиру Путину прошение об отставке 18 ноября. Он поблагодарил жителей региона за поддержку и заявил, что "надо давать дорогу молодым".Волков занял пост главы Мордовии в 2012 году, а в 2017-м был переизбран.
https://ria.ru/20201113/mordoviya-1584459956.html
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артем здунов, владимир волков (политик), владимир путин, политика