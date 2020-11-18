https://ria.ru/20201118/istoriya-1585298097.html

Историки предложили прояснить вопрос о захоронениях поляков под Тверью

Историки предложили прояснить вопрос о захоронениях поляков под Тверью

Сведения, имеющиеся у Польши, помогли бы устранить противоречия в версии Варшавы о том, что рядом с селом Медным в Тверской области лежат останки свыше 6 тысяч... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:20

2020-11-18T14:20

2020-11-19T10:31

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Сведения, имеющиеся у Польши, помогли бы устранить противоречия в версии Варшавы о том, что рядом с селом Медным в Тверской области лежат останки свыше 6 тысяч расстрелянных НКВД СССР польских военнопленных, говорится в имеющейся в распоряжении РИА Новости резолюции научной конференции на тему российско-польских отношений.Вопрос судьбы польских военнопленных, содержавшихся в 1939-1941 годах в советских лагерях, рассматривался на конференции, состоявшейся во вторник на территории православного мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь в Тверской области. Участниками конференции стали ведущие российские историки и политологи.В конце 1930-х годов рядом с селом Медным в Тверской области располагалось спецкладбище, где проводились массовые расстрелы и захоронения репрессированных людей. Там же в годы Великой Отечественной войны похоронили большое количество погибших советских воинов.По версии Польши, выдвинутой в 1990-х годах, в Медном НКВД были расстреляны свыше 6 тысяч пленных поляков, доставленных в Осташковский лагерь (бывший монастырь Нило-Столобенская пустынь) после присоединения к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Убедительных доказательств в пользу этого польская сторона не представила. На месте было эксгумировано только останки 243 человек, из них как польские идентифицировали 16.Позже украинские и польские поисковики в ходе раскопок под городом Владимир-Волынский на Западе Украины, где гитлеровские каратели казнили поляков в 1941 году, обнаружили жетоны польских офицеров, чьи имена были приведены в мемориале "Медное" на табличках с именами расстрелянных в этом месте. По мнению российских историков, это указывает на фальсификацию фактов польской стороной."Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма. Данный подход следует рассматривать как одно из направлений общей информационно-пропагандистской кампании по возложению ответственности на СССР за возникновение и развязывание Второй мировой войны", - говорится в резолюции.В ней отмечается, что, в частности, "необоснованные политические оценки, вынесенные от лица руководителей нашей страны в 1989-1990-х годах", до сих пор остаются фактором, сдерживающим беспристрастное научное изучение событий 1939-1941 годов, в том числе вопросов о судьбе польских граждан на территории Советского Союза. Речь, в том числе, идет о постановлении Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года, осудившем подписание в 1939 году советско-германского договора о ненападении."Для устранения существующих противоречий в оценках обстоятельств катынско-медновского вопроса, изучения российской истории периодов репрессий 1937-38 годов и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в целях установления точного количества захороненных там людей и их идентификации необходимо провести поисковые работы с привлечением специалистов-антропологов и археологов. А также обратиться за содействием к уполномоченным федеральным органам власти и общественным организациям", - отмечается в резолюции.Также участники конференции сочли необходимым обратиться к уполномоченным государственным органам Польши с просьбой предоставить объективную и полную информацию о результатах эксгумационных работ, проведенных польскими экспертами на территории РФ, Белоруссии и Украины в 1991-1994 годах, а также в более поздний период. В частности, просьба касается и информации обо всех жетонах поляков, найденных в районе города Владимир-Волынский.Помимо этого, предлагается обратиться к польским и украинским участникам раскопок под Владимиром-Волынским (городище Валы), исследовавшим массовые захоронения польских граждан, расстрелянных немецкими карателями в 1941 году, для выяснения количества найденных останков, их идентификации, установления обстоятельств смерти.Участники конференции предложили по итогам этих работ рекомендовать Государственному центральному музею современной истории " привести концепцию и содержание экспозиции мемориального комплекса "Медное" в соответствие с объективной исторической оценкой".Отмечается, что содержание установленных у стен монастыря Нило-Столобенская пустынь памятных досок "вводит в заблуждение тысячи паломников обители относительно судьбы польских граждан в СССР"."Участники конференции считают целесообразным перенос мемориального камня с табличками, размещенными у входа в монастырь, на место захоронения польских военнослужащих, умерших в период их пребывания на территории Нило-Столобенского монастыря, на кладбище в населенном пункте Троеручица, либо его возвращение собственникам", - говорится в резолюции.

https://ria.ru/20201111/polsha-1584054830.html

https://ria.ru/20200731/1575228131.html

https://ria.ru/20200606/1572535870.html

https://ria.ru/20200305/1568164675.html

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