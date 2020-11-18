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В Общественной палате оценили законопроект об иноагентах
В Общественной палате оценили законопроект об иноагентах
Внесенный в Госдуму законопроект об иноагентах в случае принятия не будет ущемлять интересы гражданского общества в России, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:31
2020-11-18T14:31
александр малькевич
госдума рф
андрей климов
сша
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Внесенный в Госдуму законопроект об иноагентах в случае принятия не будет ущемлять интересы гражданского общества в России, заявил РИА Новости первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.Парламентарии внесли в Госдуму законопроект, по которому физлицам-иноагентам предлагается запретить занимать госдолжности. Кроме того, согласно законопроекту, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности. В законопроекте также содержится положение о приравнивании к НКО-иноагентам незарегистрированных общественных объединений, получающих зарубежное финансирование для участия в политической деятельности."Применение законодательства об "иноагентах" является в масштабах страны вообще статистически малозначимым в отношении основной массы НКО – и никак не затрагивает и не ущемляет интересов гражданского общества, будучи направленным исключительно против горстки НКО и персоналий, живущих на деньги иностранных политических спонсоров", - сказал Малькевич.Комментируя возможность привлечения иноагентов к уголовной ответственности за несоблюдение КоАП РФ, Малькевич отметил, что уголовное наказание по этому закону в России будет намного мягче, чем, например, в США.Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов высказался, что законопроекты по противодействию вмешательству в дела РФ парламент примет до конца года.
https://ria.ru/20201118/inoagenty-1585173368.html
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александр малькевич, госдума рф, андрей климов, сша, общество

В Общественной палате оценили законопроект об иноагентах

14:31 18.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Внесенный в Госдуму законопроект об иноагентах в случае принятия не будет ущемлять интересы гражданского общества в России, заявил РИА Новости первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.
Парламентарии внесли в Госдуму законопроект, по которому физлицам-иноагентам предлагается запретить занимать госдолжности. Кроме того, согласно законопроекту, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности. В законопроекте также содержится положение о приравнивании к НКО-иноагентам незарегистрированных общественных объединений, получающих зарубежное финансирование для участия в политической деятельности.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
14:16
Иноагентов могут обязать каждые полгода отчитываться о деятельности
"Применение законодательства об "иноагентах" является в масштабах страны вообще статистически малозначимым в отношении основной массы НКО – и никак не затрагивает и не ущемляет интересов гражданского общества, будучи направленным исключительно против горстки НКО и персоналий, живущих на деньги иностранных политических спонсоров", - сказал Малькевич.
Комментируя возможность привлечения иноагентов к уголовной ответственности за несоблюдение КоАП РФ, Малькевич отметил, что уголовное наказание по этому закону в России будет намного мягче, чем, например, в США.
"У нас широкий разброс. Мы предлагаем и штрафы, и обязательные работы, и ограничение свободы. Это многослойная история. Здесь нечего пугаться", - сказал он.
Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов высказался, что законопроекты по противодействию вмешательству в дела РФ парламент примет до конца года.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
12:42
Иноагентов хотят привлекать к уголовной ответственности за нарушение КоАП
 
Александр МалькевичГосдума РФАндрей КлимовСШАОбщество
 
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