В Общественной палате оценили законопроект об иноагентах
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Внесенный в Госдуму законопроект об иноагентах в случае принятия не будет ущемлять интересы гражданского общества в России, заявил РИА Новости первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.
Парламентарии внесли в Госдуму законопроект, по которому физлицам-иноагентам предлагается запретить занимать госдолжности. Кроме того, согласно законопроекту, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности. В законопроекте также содержится положение о приравнивании к НКО-иноагентам незарегистрированных общественных объединений, получающих зарубежное финансирование для участия в политической деятельности.
"Применение законодательства об "иноагентах" является в масштабах страны вообще статистически малозначимым в отношении основной массы НКО – и никак не затрагивает и не ущемляет интересов гражданского общества, будучи направленным исключительно против горстки НКО и персоналий, живущих на деньги иностранных политических спонсоров", - сказал Малькевич.
Комментируя возможность привлечения иноагентов к уголовной ответственности за несоблюдение КоАП РФ, Малькевич отметил, что уголовное наказание по этому закону в России будет намного мягче, чем, например, в США.
"У нас широкий разброс. Мы предлагаем и штрафы, и обязательные работы, и ограничение свободы. Это многослойная история. Здесь нечего пугаться", - сказал он.
Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов высказался, что законопроекты по противодействию вмешательству в дела РФ парламент примет до конца года.