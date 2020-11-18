https://ria.ru/20201118/inoagenty-1585177213.html

В Общественной палате оценили законопроект об иноагентах

В Общественной палате оценили законопроект об иноагентах

Внесенный в Госдуму законопроект об иноагентах в случае принятия не будет ущемлять интересы гражданского общества в России, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:31

2020-11-18T14:31

2020-11-18T14:31

александр малькевич

госдума рф

андрей климов

сша

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Внесенный в Госдуму законопроект об иноагентах в случае принятия не будет ущемлять интересы гражданского общества в России, заявил РИА Новости первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.Парламентарии внесли в Госдуму законопроект, по которому физлицам-иноагентам предлагается запретить занимать госдолжности. Кроме того, согласно законопроекту, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности. В законопроекте также содержится положение о приравнивании к НКО-иноагентам незарегистрированных общественных объединений, получающих зарубежное финансирование для участия в политической деятельности."Применение законодательства об "иноагентах" является в масштабах страны вообще статистически малозначимым в отношении основной массы НКО – и никак не затрагивает и не ущемляет интересов гражданского общества, будучи направленным исключительно против горстки НКО и персоналий, живущих на деньги иностранных политических спонсоров", - сказал Малькевич.Комментируя возможность привлечения иноагентов к уголовной ответственности за несоблюдение КоАП РФ, Малькевич отметил, что уголовное наказание по этому закону в России будет намного мягче, чем, например, в США.Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов высказался, что законопроекты по противодействию вмешательству в дела РФ парламент примет до конца года.

https://ria.ru/20201118/inoagenty-1585173368.html

https://ria.ru/20201118/inoagenty-1585150279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр малькевич, госдума рф, андрей климов, сша, общество