https://ria.ru/20201118/inoagenty-1585150279.html
Иноагентов хотят привлекать к уголовной ответственности за нарушение КоАП
Иноагентов хотят привлекать к уголовной ответственности за нарушение КоАП
Иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности, говорится в законопроекте,... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:42
2020-11-18T12:42
2020-11-18T12:42
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госдума рф
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности, говорится в законопроекте, внесенном парламентариями в Госдуму."Вводится административная ответственность за нарушение порядка деятельности иноагентов (физлиц и незарегистрированных общественных объединений), за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента в материалах СМИ, а также уголовная ответственность за неисполнение иноагентом установленных законом требований после привлечения к административной ответственности", - говорится в проекте.Парламентарии ранее внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять физлиц и незарегистрированные некоммерческие организации к иноагентам за политическую деятельность с иностранным финансированием.Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов отмечал, что законопроекты по противодействию вмешательства в дела РФ парламент может принять до конца текущего года.
https://ria.ru/20201118/inoagent-1585148282.html
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