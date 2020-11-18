https://ria.ru/20201118/inoagenty-1585150279.html

Иноагентов хотят привлекать к уголовной ответственности за нарушение КоАП

Иноагентов хотят привлекать к уголовной ответственности за нарушение КоАП

Иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности, говорится в законопроекте,... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:42

2020-11-18T12:42

2020-11-18T12:42

россия

госдума рф

андрей климов

общество

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности, говорится в законопроекте, внесенном парламентариями в Госдуму."Вводится административная ответственность за нарушение порядка деятельности иноагентов (физлиц и незарегистрированных общественных объединений), за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента в материалах СМИ, а также уголовная ответственность за неисполнение иноагентом установленных законом требований после привлечения к административной ответственности", - говорится в проекте.Парламентарии ранее внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять физлиц и незарегистрированные некоммерческие организации к иноагентам за политическую деятельность с иностранным финансированием.Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов отмечал, что законопроекты по противодействию вмешательства в дела РФ парламент может принять до конца текущего года.

https://ria.ru/20201118/inoagent-1585148282.html

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россия, госдума рф, андрей климов, общество