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Иноагентов хотят привлекать к уголовной ответственности за нарушение КоАП
Иноагентов хотят привлекать к уголовной ответственности за нарушение КоАП
Иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности, говорится в законопроекте,... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:42
2020-11-18T12:42
россия
госдума рф
андрей климов
общество
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности, говорится в законопроекте, внесенном парламентариями в Госдуму."Вводится административная ответственность за нарушение порядка деятельности иноагентов (физлиц и незарегистрированных общественных объединений), за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента в материалах СМИ, а также уголовная ответственность за неисполнение иноагентом установленных законом требований после привлечения к административной ответственности", - говорится в проекте.Парламентарии ранее внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять физлиц и незарегистрированные некоммерческие организации к иноагентам за политическую деятельность с иностранным финансированием.Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов отмечал, что законопроекты по противодействию вмешательства в дела РФ парламент может принять до конца текущего года.
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россия, госдума рф, андрей климов, общество

Иноагентов хотят привлекать к уголовной ответственности за нарушение КоАП

12:42 18.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности, говорится в законопроекте, внесенном парламентариями в Госдуму.
"Вводится административная ответственность за нарушение порядка деятельности иноагентов (физлиц и незарегистрированных общественных объединений), за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента в материалах СМИ, а также уголовная ответственность за неисполнение иноагентом установленных законом требований после привлечения к административной ответственности", - говорится в проекте.
Парламентарии ранее внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять физлиц и незарегистрированные некоммерческие организации к иноагентам за политическую деятельность с иностранным финансированием.
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов отмечал, что законопроекты по противодействию вмешательства в дела РФ парламент может принять до конца текущего года.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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В Госдуму внесли проект о введении понятия кандидата-иноагента
 
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