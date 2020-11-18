https://ria.ru/20201118/golikova-1585174799.html
Голикова рассказала об ограничениях в школах из-за коронавируса
Голикова рассказала об ограничениях в школах из-за коронавируса
Ограничения в школах из-за коронавируса не носят повальный характер, в вузах полностью перевели на удаленку более 54% обучающихся, заявила в ходе совещания... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:21
2020-11-18T14:21
2020-11-18T14:44
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. Ограничения в школах из-за коронавируса не носят повальный характер, в вузах полностью перевели на удаленку более 54% обучающихся, заявила в ходе совещания президента РФ с членами кабмина вице-премьер Татьяна Голикова."В 42 двух регионах сейчас продлены или идут школьные каникулы, 29 школ закрыты на карантин, около 91 тысячи школьников переведены на дистанционное обучение. У нас на сегодняшний день 16,8 миллиона человек школьников. Эти меры не носят повальный характер по всей стране, они вводятся исходя из конкретной ситуации и исходя из эпидситуации на территории региона", - сказала она."Что касается вузов: общий контингент обучающихся в вузах – более 4 миллионов человек, в том числе по очной форме обучения – почти 2,5 миллиона. Полностью переведены на дистанционную форму обучения 2,2 миллиона человек – это 54,6% контингента обучающихся. Один миллион переведены на частичное дистанционное обучение", - добавила Голикова.Она отметила, что ситуация и в школах, и в вузах находится на контроле правительства и регионов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, общество
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм.
Ограничения в школах из-за коронавируса не носят повальный характер, в вузах полностью перевели на удаленку более 54% обучающихся, заявила в ходе совещания президента РФ с членами кабмина вице-премьер Татьяна Голикова
.
"В 42 двух регионах сейчас продлены или идут школьные каникулы, 29 школ закрыты на карантин, около 91 тысячи школьников переведены на дистанционное обучение. У нас на сегодняшний день 16,8 миллиона человек школьников. Эти меры не носят повальный характер по всей стране, они вводятся исходя из конкретной ситуации и исходя из эпидситуации на территории региона", - сказала она.
"Что касается вузов: общий контингент обучающихся в вузах – более 4 миллионов человек, в том числе по очной форме обучения – почти 2,5 миллиона. Полностью переведены на дистанционную форму обучения 2,2 миллиона человек – это 54,6% контингента обучающихся. Один миллион переведены на частичное дистанционное обучение", - добавила Голикова.
Она отметила, что ситуация и в школах, и в вузах находится на контроле правительства и регионов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф