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Вышел трейлер новой версии "Крестного отца 3" Фрэнсиса Форда Копполы
Вышел трейлер новой версии "Крестного отца 3" Фрэнсиса Форда Копполы
В Сети появился первый официальный трейлер новой версии третьей части "Крестного отца" Фрэнсиса Форда Копполы. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:57
2020-11-18T13:57
2020-11-18T13:57
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. В Сети появился первый официальный трейлер новой версии третьей части "Крестного отца" Фрэнсиса Форда Копполы.Сам режиссер настаивает, что она в большой степени соответствует его и Марио Пьюзо видению финала знаменитой трилогии. Ее новое название: "Крестный отец" Марио Пьюзо, Кода: Смерть Майкла Корлеоне".Коппола ранее пояснял, что для этой версии создал новые начало и конец, а также изменил некоторые сцены, кадры и музыкальное сопровождение. Третья часть вышла в 1990 году и получила сдержанные отзывы зрителей и критиков, в отличие от первых двух, которые считаются одними из лучших фильмов американского кинематографа. Тем не менее она получила семь номинаций на "Оскар", в том числе в категориях "лучший фильм" и "лучший режиссер".В 2008 году режиссер выпустил отреставрированных "Крестного отца" и "Крестного отца 2". Мировая премьера новой версии третьей части "Крестного отца" запланирована на 4 декабря.
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кино и сериалы, новости культуры, фрэнсис форд коппола
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости
. В Сети появился
первый официальный трейлер новой версии третьей части "Крестного отца" Фрэнсиса Форда Копполы.
Сам режиссер настаивает, что она в большой степени соответствует его и Марио Пьюзо видению финала знаменитой трилогии.
Ее новое название: "Крестный отец" Марио Пьюзо, Кода: Смерть Майкла Корлеоне".
Коппола ранее пояснял, что для этой версии создал новые начало и конец, а также изменил некоторые сцены, кадры и музыкальное сопровождение.
Третья часть вышла в 1990 году и получила сдержанные отзывы зрителей и критиков, в отличие от первых двух, которые считаются одними из лучших фильмов американского кинематографа. Тем не менее она получила семь номинаций на "Оскар", в том числе в категориях "лучший фильм" и "лучший режиссер".
В 2008 году режиссер выпустил отреставрированных "Крестного отца" и "Крестного отца 2".
Мировая премьера новой версии третьей части "Крестного отца" запланирована на 4 декабря.