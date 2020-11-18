https://ria.ru/20201118/godfather3-1585141339.html

Вышел трейлер новой версии "Крестного отца 3" Фрэнсиса Форда Копполы

Вышел трейлер новой версии "Крестного отца 3" Фрэнсиса Форда Копполы

В Сети появился первый официальный трейлер новой версии третьей части "Крестного отца" Фрэнсиса Форда Копполы. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T13:57

2020-11-18T13:57

2020-11-18T13:57

культура

кино и сериалы

новости культуры

фрэнсис форд коппола

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585136615_93:0:2420:1309_1400x0_80_0_0_5e3d7fc1dd4f61b3f91c2283307725e3.jpg

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. В Сети появился первый официальный трейлер новой версии третьей части "Крестного отца" Фрэнсиса Форда Копполы.Сам режиссер настаивает, что она в большой степени соответствует его и Марио Пьюзо видению финала знаменитой трилогии. Ее новое название: "Крестный отец" Марио Пьюзо, Кода: Смерть Майкла Корлеоне".Коппола ранее пояснял, что для этой версии создал новые начало и конец, а также изменил некоторые сцены, кадры и музыкальное сопровождение. Третья часть вышла в 1990 году и получила сдержанные отзывы зрителей и критиков, в отличие от первых двух, которые считаются одними из лучших фильмов американского кинематографа. Тем не менее она получила семь номинаций на "Оскар", в том числе в категориях "лучший фильм" и "лучший режиссер".В 2008 году режиссер выпустил отреставрированных "Крестного отца" и "Крестного отца 2". Мировая премьера новой версии третьей части "Крестного отца" запланирована на 4 декабря.

https://ria.ru/20201001/coppola-1578053614.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, фрэнсис форд коппола