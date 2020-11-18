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https://ria.ru/20201118/elektrosamokat-1585101249.html
В России предложили ограничить скорость электросамокатов
В России предложили ограничить скорость электросамокатов
Скорость электросамокатов и гироскутеров в России предлагается ограничить 20 километрами в час, при этом владельцев таких транспортных средств ждут штрафы за... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T03:05
2020-11-18T11:07
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
общество
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Скорость электросамокатов и гироскутеров в России предлагается ограничить 20 километрами в час, при этом владельцев таких транспортных средств ждут штрафы за нарушение правил дорожного движения.Об этом РИА Новости сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.Замначальника Госавтоинспекции МВД Николай Шеюхин пояснил, что ограничения будут вводить, исходя из ширины тротуара и других факторов.В проекте изменений также предполагается ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ).Как отметил Луговенко, пешеходы на тротуарах получат приоритет над владельцами электросамокатов. "То есть, лицо, использующее СИМ — это гость на инфраструктуре для пешеходов. Таким образом, если лицо, использующее СИМ, мешает пешеходному потоку, такое лицо должно спешиться и превратиться в пешехода", — пояснил он.Представитель Минтранса добавил, что проект изменений в правила дорожных движений (ПДД) для пользователей электросамокатов предусматривает штрафы за нарушения в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). "Это статьи 12.29 и 12.30 КоАП. Они в действующей редакции уже позволяют при принятии правил дорожного движения администрировать правонарушения", — уточнил он.Статья 12.29 предусматривает для нарушителей ПДД как предупреждение, так и штрафы от 500 до полутора тысяч рублей. Вторая статья кодекса, упомянутая Луговенко, касается нарушений ПДД, если они привели к помехам в движении транспорта или к причинению легкого либо среднего вреда здоровья потерпевшего.Ранее Минтранс России предложил прописать в правилах дорожного движения разрешение передвигаться по пешеходным зонам на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах, а также позволить владельцам таких транспортных средств пересекать дорогу по пешеходным переходам со скоростью пешеходов. По словам Шеюхина, проект изменений в ПДД готовят совместно Минтранс и МВД. Еще 27 июля ведомства утвердили таблицу разногласий, большая часть которых (за исключением двух из 18) уже разрешена. Основным камнем преткновения стал вопрос, что считать СИМ. По словам Шеюхина, Минтранс предлагает отнести к средствам индивидуальной мобильности те, что приводятся в движение, как с помощью двигателя (электросамокаты, моноколеса и так далее), так и с помощью мускульной силы (самокаты, роликовые коньки, скейты и прочее).
https://ria.ru/20201110/samokat-1583957993.html
https://ria.ru/20200915/elektrosamokat-1577245879.html
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россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество

В России предложили ограничить скорость электросамокатов

03:05 18.11.2020 (обновлено: 11:07 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийДевушка едет на электросамокате
Девушка едет на электросамокате - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Скорость электросамокатов и гироскутеров в России предлагается ограничить 20 километрами в час, при этом владельцев таких транспортных средств ждут штрафы за нарушение правил дорожного движения.
Об этом РИА Новости сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.
Замначальника Госавтоинспекции МВД Николай Шеюхин пояснил, что ограничения будут вводить, исходя из ширины тротуара и других факторов.
В проекте изменений также предполагается ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ).
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Как отметил Луговенко, пешеходы на тротуарах получат приоритет над владельцами электросамокатов. "То есть, лицо, использующее СИМ — это гость на инфраструктуре для пешеходов. Таким образом, если лицо, использующее СИМ, мешает пешеходному потоку, такое лицо должно спешиться и превратиться в пешехода", — пояснил он.
Представитель Минтранса добавил, что проект изменений в правила дорожных движений (ПДД) для пользователей электросамокатов предусматривает штрафы за нарушения в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). "Это статьи 12.29 и 12.30 КоАП. Они в действующей редакции уже позволяют при принятии правил дорожного движения администрировать правонарушения", — уточнил он.
Статья 12.29 предусматривает для нарушителей ПДД как предупреждение, так и штрафы от 500 до полутора тысяч рублей. Вторая статья кодекса, упомянутая Луговенко, касается нарушений ПДД, если они привели к помехам в движении транспорта или к причинению легкого либо среднего вреда здоровья потерпевшего.
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Ранее Минтранс России предложил прописать в правилах дорожного движения разрешение передвигаться по пешеходным зонам на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах, а также позволить владельцам таких транспортных средств пересекать дорогу по пешеходным переходам со скоростью пешеходов.
По словам Шеюхина, проект изменений в ПДД готовят совместно Минтранс и МВД. Еще 27 июля ведомства утвердили таблицу разногласий, большая часть которых (за исключением двух из 18) уже разрешена.
Основным камнем преткновения стал вопрос, что считать СИМ. По словам Шеюхина, Минтранс предлагает отнести к средствам индивидуальной мобильности те, что приводятся в движение, как с помощью двигателя (электросамокаты, моноколеса и так далее), так и с помощью мускульной силы (самокаты, роликовые коньки, скейты и прочее).
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