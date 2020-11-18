Презентация Пособия по оказанию первой помощи детям
16:05 18.11.2020 (обновлено: 16:07 18.11.2020)
24 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация Пособия по оказанию первой помощи детям.
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Участники:
- главный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации Леонид ДЕЖУРНЫЙ;
- сенатор Ольга ЕПИФАНОВА;
- учредитель Фонда детей с синдромом Дауна "Я есть", актер Егор БЕРОЕВ;
- председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей Сергей РЫБАЛЬЧЕНКО;
- уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения МИШОНОВА;
- председатель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений КОЗЕЕВ.
Пособие, которое пока не имеет аналогов, подготовлено с учетом особенностей оказания первой помощи детям от 0+ до 18 лет согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации. Это продолжение социального проекта "Школа первой помощи детям". На мастер-классах в 7-ми регионах Российской Федерации на безвозмездной основе родители, педагоги и няни приобретают практические навыки по оказанию первой помощи детям.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- главный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации Леонид ДЕЖУРНЫЙ;
- сенатор Ольга ЕПИФАНОВА;
- учредитель Фонда детей с синдромом Дауна "Я есть", актер Егор БЕРОЕВ;
- председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей Сергей РЫБАЛЬЧЕНКО;
- уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения МИШОНОВА;
- председатель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений КОЗЕЕВ.
Пособие, которое пока не имеет аналогов, подготовлено с учетом особенностей оказания первой помощи детям от 0+ до 18 лет согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации. Это продолжение социального проекта "Школа первой помощи детям". На мастер-классах в 7-ми регионах Российской Федерации на безвозмездной основе родители, педагоги и няни приобретают практические навыки по оказанию первой помощи детям.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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