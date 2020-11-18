https://ria.ru/20201118/deti-1585201277.html

Презентация Пособия по оказанию первой помощи детям

Презентация Пособия по оказанию первой помощи детям

24 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация Пособия по оказанию первой помощи детям.

2020-11-18T16:05

2020-11-18T16:05

2020-11-18T16:07

анонсы

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Задать вопросУчастники:- главный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации Леонид ДЕЖУРНЫЙ;- сенатор Ольга ЕПИФАНОВА;- учредитель Фонда детей с синдромом Дауна "Я есть", актер Егор БЕРОЕВ;- председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей Сергей РЫБАЛЬЧЕНКО;- уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения МИШОНОВА;- председатель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений КОЗЕЕВ.Пособие, которое пока не имеет аналогов, подготовлено с учетом особенностей оказания первой помощи детям от 0+ до 18 лет согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации. Это продолжение социального проекта "Школа первой помощи детям". На мастер-классах в 7-ми регионах Российской Федерации на безвозмездной основе родители, педагоги и няни приобретают практические навыки по оказанию первой помощи детям.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы