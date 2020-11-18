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Презентация Пособия по оказанию первой помощи детям
Презентация Пособия по оказанию первой помощи детям
24 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация Пособия по оказанию первой помощи детям.
2020-11-18T16:05
2020-11-18T16:07
анонсы
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Задать вопросУчастники:- главный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации Леонид ДЕЖУРНЫЙ;- сенатор Ольга ЕПИФАНОВА;- учредитель Фонда детей с синдромом Дауна "Я есть", актер Егор БЕРОЕВ;- председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей Сергей РЫБАЛЬЧЕНКО;- уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения МИШОНОВА;- председатель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений КОЗЕЕВ.Пособие, которое пока не имеет аналогов, подготовлено с учетом особенностей оказания первой помощи детям от 0+ до 18 лет согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации. Это продолжение социального проекта "Школа первой помощи детям". На мастер-классах в 7-ми регионах Российской Федерации на безвозмездной основе родители, педагоги и няни приобретают практические навыки по оказанию первой помощи детям.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация Пособия по оказанию первой помощи детям

16:05 18.11.2020 (обновлено: 16:07 18.11.2020)
 
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24 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация Пособия по оказанию первой помощи детям.
Задать вопрос

Участники:
- главный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации Леонид ДЕЖУРНЫЙ;
- сенатор Ольга ЕПИФАНОВА;
- учредитель Фонда детей с синдромом Дауна "Я есть", актер Егор БЕРОЕВ;
- председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей Сергей РЫБАЛЬЧЕНКО;
- уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения МИШОНОВА;
- председатель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений КОЗЕЕВ.

Пособие, которое пока не имеет аналогов, подготовлено с учетом особенностей оказания первой помощи детям от 0+ до 18 лет согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации. Это продолжение социального проекта "Школа первой помощи детям". На мастер-классах в 7-ми регионах Российской Федерации на безвозмездной основе родители, педагоги и няни приобретают практические навыки по оказанию первой помощи детям.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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