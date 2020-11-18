Чернышенко пообещал решить проблему с дозвоном в поликлиники
16:08 18.11.2020 (обновлено: 16:33 18.11.2020)
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре поликлиники
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пообещал совместно с операторами связи оперативно решить проблему с дозвоном граждан в медицинские учреждения.
В ходе совещания у президента РФ Владимира Путина руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов упомянул, что граждане сталкиваются со сложностями с дозвоном медучреждения. Глава государства попросил профильного вице-премьера Чернышенко заняться этим вопросом лично.
"Мы с операторами связи оперативно этот вопрос проработаем, плюс будем использовать операторов виртуальной связи, которые позволят очень быстро расширение каналов обеспечить. И этот вопрос оперативно закроем и доложим. Я уже взял на заметку", - сказал Чернышенко на совещании.
Путин заявил, что эту проблему нужно закрыть.
Если у людей в этой ситуации возникают проблемы с дозвоном до медицинских учреждений, надо сделать все, чтобы эта проблема была закрыта. Я понимаю, это связано и с перегрузками медучреждений, все понятно. Но, тем не менее, в контакте с Минздравом, с регионами, пожалуйста, позанимайтесь этим вопросом.