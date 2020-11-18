https://ria.ru/20201118/chernyshenko-1585201937.html

Чернышенко пообещал решить проблему с дозвоном в поликлиники

Чернышенко пообещал решить проблему с дозвоном в поликлиники

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пообещал совместно с операторами связи оперативно решить проблему с дозвоном граждан в медицинские учреждения. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T16:08

2020-11-18T16:08

2020-11-18T16:33

россия

дмитрий чернышенко

общероссийский народный фронт

владимир путин

здравоохранение

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пообещал совместно с операторами связи оперативно решить проблему с дозвоном граждан в медицинские учреждения.В ходе совещания у президента РФ Владимира Путина руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов упомянул, что граждане сталкиваются со сложностями с дозвоном медучреждения. Глава государства попросил профильного вице-премьера Чернышенко заняться этим вопросом лично."Мы с операторами связи оперативно этот вопрос проработаем, плюс будем использовать операторов виртуальной связи, которые позволят очень быстро расширение каналов обеспечить. И этот вопрос оперативно закроем и доложим. Я уже взял на заметку", - сказал Чернышенко на совещании.Путин заявил, что эту проблему нужно закрыть.

https://ria.ru/20201118/minzdrav-1585184028.html

россия

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россия, дмитрий чернышенко, общероссийский народный фронт, владимир путин, здравоохранение, общество