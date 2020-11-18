https://ria.ru/20201118/byudzhet-1585145020.html

Депутаты Архангельской области приняли трехлетний бюджет в первом чтении

Депутаты Архангельской области приняли трехлетний бюджет в первом чтении

Законопроект о бюджете Архангельской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов принят областным собранием депутатов в первом чтении, сообщает... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:21

2020-11-18T12:21

2020-11-18T12:21

архангельская область

архангельская область

экономика

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АРХАНГЕЛЬСК, 18 ноя — РИА Новости. Законопроект о бюджете Архангельской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов принят областным собранием депутатов в первом чтении, сообщает пресс-служба регионального собрания.Согласно документу, прогнозные доходы бюджета в 2021 году составят 97 миллиардов рублей, при этом собственные налоговые и неналоговые доходы достигнут 63,3 миллиарда рублей, что на 7,7 миллиарда рублей выше показателей текущего года. Расходы в 2021 году прогнозируются в размере 106,8 миллиарда рублей. Дефицит составит 9,5 миллиарда рублей, он будет покрываться за счет коммерческих кредитов. Доходы бюджета на 2021 год рассчитаны с учетом мер поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.На 2022 и 2023 годы предусмотрен рост собственных доходов на 9% и 6%, соответственно.В сообщении отмечается, что две трети всех расходов в 2021 году будут направлены на социальную сферу: образование, медицину, социальную политику, культуру и спорт. Несмотря на напряженный бюджет, удалось сохранить все социальные обязательства и проиндексировать выплаты на 4%. Кроме того, предусмотрено финансирование на реализацию нацпроектов и приоритетных направлений развития."Радует то, что расходы превышают сто миллиардов рублей, но есть опасения, что в доходах не учтены риски, связанные с распространением коронавируса. Мы ответственно подходим к пополнению налогооблагаемой базы, ко всем источникам доходов, видим механизмы для выравнивания рисков и рассчитываем на поддержку федерального центра. Правительство Архангельской области совместно с депутатами сегодня ведут серьезную работу для того, чтобы объем финансирования из федерального бюджета был достаточным для выполнения важнейших обязательств", - приводится в сообщении комментарий председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.Она подчеркнула, что сегодня особого внимания требует здравоохранение."Несмотря на то, что мы ежегодно наращиваем объемы денежных средств на отрасль, этого по-прежнему недостаточно. Поэтому ко второму чтению важно определить приоритеты и принимать комплексные решения. Если нужно увеличивать финансирование здравоохранения, то надо понимать, за счет каких источников это сделать", - отметила Прокопьева.

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архангельская область, экономика