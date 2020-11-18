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Депутаты Архангельской области приняли трехлетний бюджет в первом чтении
Депутаты Архангельской области приняли трехлетний бюджет в первом чтении
Законопроект о бюджете Архангельской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов принят областным собранием депутатов в первом чтении, сообщает... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:21
2020-11-18T12:21
2020-11-18T12:21
архангельская область
архангельская область
экономика
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АРХАНГЕЛЬСК, 18 ноя — РИА Новости. Законопроект о бюджете Архангельской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов принят областным собранием депутатов в первом чтении, сообщает пресс-служба регионального собрания.Согласно документу, прогнозные доходы бюджета в 2021 году составят 97 миллиардов рублей, при этом собственные налоговые и неналоговые доходы достигнут 63,3 миллиарда рублей, что на 7,7 миллиарда рублей выше показателей текущего года. Расходы в 2021 году прогнозируются в размере 106,8 миллиарда рублей. Дефицит составит 9,5 миллиарда рублей, он будет покрываться за счет коммерческих кредитов. Доходы бюджета на 2021 год рассчитаны с учетом мер поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.На 2022 и 2023 годы предусмотрен рост собственных доходов на 9% и 6%, соответственно.В сообщении отмечается, что две трети всех расходов в 2021 году будут направлены на социальную сферу: образование, медицину, социальную политику, культуру и спорт. Несмотря на напряженный бюджет, удалось сохранить все социальные обязательства и проиндексировать выплаты на 4%. Кроме того, предусмотрено финансирование на реализацию нацпроектов и приоритетных направлений развития."Радует то, что расходы превышают сто миллиардов рублей, но есть опасения, что в доходах не учтены риски, связанные с распространением коронавируса. Мы ответственно подходим к пополнению налогооблагаемой базы, ко всем источникам доходов, видим механизмы для выравнивания рисков и рассчитываем на поддержку федерального центра. Правительство Архангельской области совместно с депутатами сегодня ведут серьезную работу для того, чтобы объем финансирования из федерального бюджета был достаточным для выполнения важнейших обязательств", - приводится в сообщении комментарий председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.Она подчеркнула, что сегодня особого внимания требует здравоохранение."Несмотря на то, что мы ежегодно наращиваем объемы денежных средств на отрасль, этого по-прежнему недостаточно. Поэтому ко второму чтению важно определить приоритеты и принимать комплексные решения. Если нужно увеличивать финансирование здравоохранения, то надо понимать, за счет каких источников это сделать", - отметила Прокопьева.
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архангельская область, экономика
АРХАНГЕЛЬСК, 18 ноя — РИА Новости.
Законопроект о бюджете Архангельской области
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов принят областным собранием депутатов в первом чтении, сообщает пресс-служба регионального собрания.
Согласно документу, прогнозные доходы бюджета в 2021 году составят 97 миллиардов рублей, при этом собственные налоговые и неналоговые доходы достигнут 63,3 миллиарда рублей, что на 7,7 миллиарда рублей выше показателей текущего года. Расходы в 2021 году прогнозируются в размере 106,8 миллиарда рублей. Дефицит составит 9,5 миллиарда рублей, он будет покрываться за счет коммерческих кредитов.
Доходы бюджета на 2021 год рассчитаны с учетом мер поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.
На 2022 и 2023 годы предусмотрен рост собственных доходов на 9% и 6%, соответственно.
В сообщении отмечается, что две трети всех расходов в 2021 году будут направлены на социальную сферу: образование, медицину, социальную политику, культуру и спорт. Несмотря на напряженный бюджет, удалось сохранить все социальные обязательства и проиндексировать выплаты на 4%. Кроме того, предусмотрено финансирование на реализацию нацпроектов и приоритетных направлений развития.
"Радует то, что расходы превышают сто миллиардов рублей, но есть опасения, что в доходах не учтены риски, связанные с распространением коронавируса. Мы ответственно подходим к пополнению налогооблагаемой базы, ко всем источникам доходов, видим механизмы для выравнивания рисков и рассчитываем на поддержку федерального центра. Правительство Архангельской области совместно с депутатами сегодня ведут серьезную работу для того, чтобы объем финансирования из федерального бюджета был достаточным для выполнения важнейших обязательств", - приводится в сообщении комментарий председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.
Она подчеркнула, что сегодня особого внимания требует здравоохранение.
"Несмотря на то, что мы ежегодно наращиваем объемы денежных средств на отрасль, этого по-прежнему недостаточно. Поэтому ко второму чтению важно определить приоритеты и принимать комплексные решения. Если нужно увеличивать финансирование здравоохранения, то надо понимать, за счет каких источников это сделать", - отметила Прокопьева.