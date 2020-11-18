Мосгорсуд продлил арест бизнесмену Бойко-Великому
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОбвиняемый по делу о растрате в банке "Кредитный экспресс" основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 19 февраля срок ареста бизнесмену Василию Бойко-Великому, обвиняемому в хищениях у банка "Кредит Экспресс", сообщили в РИА Новости в суде.
"Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Бойко-Великого В.В. до 19 февраля 2021 года", - сказала собеседница агентства.
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По версии следствия, с августа 2011 по декабрь 2016 года управляющая "Кредит Экспресса" Алла Кабанова, один из бенефициаров банка и основатель инвесткомпании "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий, главбух Мария Антонова и еще четыре сотрудника совершили многомиллионные хищения.
Согласно обвинительному заключению, фигуранты составляли фиктивные документы на клиентов банка о якобы полученных кредитах, а также выводили деньги со счетов вкладчиков. Им вменяется растрата 89 миллионов рублей и грозят сроки до десяти лет колонии по статье о хищении в особо крупном размере в составе организованной группы.
Из-за системных хищений "Кредит Экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.
Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов.