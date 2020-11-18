https://ria.ru/20201118/boyko-velikiy-1585154049.html

Мосгорсуд продлил арест бизнесмену Бойко-Великому

Мосгорсуд продлил арест бизнесмену Бойко-Великому

Мосгорсуд продлил до 19 февраля срок ареста бизнесмену Василию Бойко-Великому, обвиняемому в хищениях у банка "Кредит Экспресс", сообщили в РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:57

2020-11-18T12:57

2020-11-18T12:57

василий бойко-великий

московский городской суд

агентство по страхованию вкладов

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 19 февраля срок ареста бизнесмену Василию Бойко-Великому, обвиняемому в хищениях у банка "Кредит Экспресс", сообщили в РИА Новости в суде."Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Бойко-Великого В.В. до 19 февраля 2021 года", - сказала собеседница агентства.По версии следствия, с августа 2011 по декабрь 2016 года управляющая "Кредит Экспресса" Алла Кабанова, один из бенефициаров банка и основатель инвесткомпании "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий, главбух Мария Антонова и еще четыре сотрудника совершили многомиллионные хищения.Согласно обвинительному заключению, фигуранты составляли фиктивные документы на клиентов банка о якобы полученных кредитах, а также выводили деньги со счетов вкладчиков. Им вменяется растрата 89 миллионов рублей и грозят сроки до десяти лет колонии по статье о хищении в особо крупном размере в составе организованной группы.Из-за системных хищений "Кредит Экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов.

https://ria.ru/20200828/boyko-velikiy-1576442026.html

https://ria.ru/20200604/1572434532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий бойко-великий, московский городской суд, агентство по страхованию вкладов, происшествия