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Мосгорсуд продлил арест бизнесмену Бойко-Великому
Мосгорсуд продлил арест бизнесмену Бойко-Великому
Мосгорсуд продлил до 19 февраля срок ареста бизнесмену Василию Бойко-Великому, обвиняемому в хищениях у банка "Кредит Экспресс", сообщили в РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:57
2020-11-18T12:57
василий бойко-великий
московский городской суд
агентство по страхованию вкладов
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 19 февраля срок ареста бизнесмену Василию Бойко-Великому, обвиняемому в хищениях у банка "Кредит Экспресс", сообщили в РИА Новости в суде."Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Бойко-Великого В.В. до 19 февраля 2021 года", - сказала собеседница агентства.По версии следствия, с августа 2011 по декабрь 2016 года управляющая "Кредит Экспресса" Алла Кабанова, один из бенефициаров банка и основатель инвесткомпании "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий, главбух Мария Антонова и еще четыре сотрудника совершили многомиллионные хищения.Согласно обвинительному заключению, фигуранты составляли фиктивные документы на клиентов банка о якобы полученных кредитах, а также выводили деньги со счетов вкладчиков. Им вменяется растрата 89 миллионов рублей и грозят сроки до десяти лет колонии по статье о хищении в особо крупном размере в составе организованной группы.Из-за системных хищений "Кредит Экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов.
https://ria.ru/20200828/boyko-velikiy-1576442026.html
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василий бойко-великий, московский городской суд, агентство по страхованию вкладов, происшествия

Мосгорсуд продлил арест бизнесмену Бойко-Великому

12:57 18.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОбвиняемый по делу о растрате в банке "Кредитный экспресс" основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 19 февраля срок ареста бизнесмену Василию Бойко-Великому, обвиняемому в хищениях у банка "Кредит Экспресс", сообщили в РИА Новости в суде.
"Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Бойко-Великого В.В. до 19 февраля 2021 года", - сказала собеседница агентства.
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 16:19
Суд прекратил одно из дел бизнесмена Бойко-Великого
По версии следствия, с августа 2011 по декабрь 2016 года управляющая "Кредит Экспресса" Алла Кабанова, один из бенефициаров банка и основатель инвесткомпании "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий, главбух Мария Антонова и еще четыре сотрудника совершили многомиллионные хищения.
Согласно обвинительному заключению, фигуранты составляли фиктивные документы на клиентов банка о якобы полученных кредитах, а также выводили деньги со счетов вкладчиков. Им вменяется растрата 89 миллионов рублей и грозят сроки до десяти лет колонии по статье о хищении в особо крупном размере в составе организованной группы.
Из-за системных хищений "Кредит Экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.
Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 04.06.2020
4 июня, 03:13
Титов: проект КоАП в текущей редакции увеличивает нагрузку на бизнес
 
Василий Бойко-ВеликийМосковский городской судАгентство по страхованию вкладовПроисшествия
 
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