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Москва выделит более 130 миллионов рублей субсидий и грантов бизнесу
Москва выделит более 130 миллионов рублей субсидий и грантов бизнесу
Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы выделит более 130 миллионов рублей субсидий и грантов для предприятий малого и среднего... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T09:02
2020-11-18T09:02
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
москва
экономика
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы выделит более 130 миллионов рублей субсидий и грантов для предприятий малого и среднего бизнеса, значительную часть от этой суммы получат рестораны и кафе, сообщается на сайт мэра столицы."На последних комиссиях была одобрена 161 заявка на сумму свыше 130 миллионов рублей. В том числе рекордный объем выплат — более 12 миллионов рублей по 44 обращениям — направлен на субсидии ресторанам и кафе, которые реализуют продукцию через онлайн-сервисы доставки еды. Всего в этом году выделено уже почти 1,8 миллиарда рублей по 1352 заявкам от представителей бизнеса", - приводятся на сайте слова руководителя департамента Алексея Фурсина.Так, 18 субъектов малого и среднего бизнеса с помощью выплат покроют затраты на участие в конгрессно-выставочной деятельности. Общая сумма субсидий превысит четыре миллиона рублей. Этими средствами можно компенсировать расходы на регистрационный взнос, застройку стенда или аренду выставочной площади. Максимальный размер такой субсидии — 350 тысяч рублей для российских мероприятий и 700 тысяч рублей для международных.Отраслевой комиссией были одобрены девять заявок на общую сумму 3,6 миллиона рублей. Деньги получат предприниматели, которые реализуют свои товары через интернет. Еще 44 заявки на сумму более 12 миллионов рублей одобрили для бизнеса, который использует онлайн-сервисы доставки еды. Таким образом предприниматели компенсируют затраты на выплату комиссии агрегаторам. Максимальный размер субсидии составляет 700 тысяч рублей.Также было принято решение о выделении почти 30 миллионов рублей 36 предпринимателям, работающим по франшизе. Они компенсируют затраты на выплату вознаграждений правообладателю. Кроме того, возместить расходы можно на лизинг или покупку оборудования, оплату коммунальных услуг и проценты по кредитам. Лимит субсидии составляет один миллион рублей.Кроме того, финансовую поддержку на общую сумму более 220 тысяч рублей получат два социальных предприятия столицы. С помощью выплат можно возместить затраты на приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам. Размер компенсации также достигает одного миллиона рублей.Еще 1,3 миллиона будет выделено одной из московских гостиниц. Представители этой сферы могут покрыть те же расходы, что и социальные предприятия, а максимальный размер выплаты составляет 10 миллионов рублей.Шесть одобренных комиссией заявок на сумму 5,4 миллиона рублей связаны с субсидиями на экспорт. Этот вид выплат даст возможность малому и среднему бизнесу возместить до 100% затрат на получение патентов, сертификацию продукции или систем менеджмента, адаптацию к выходу на международный рынок и транспортировку за рубеж. В данном случае максимальный размер компенсации составит три миллиона рублей.Также принято решение о выделении более 21 миллиона рублей экспортных грантов восьми компаниям. Размер выплат для каждого из заявителей составляет 10% от выручки по исполненным контрактам на реализацию продукции за рубежом. Лимит выплат — 10 миллионов рублей.Кроме того, 14 столичных организаций получат деньги на обучение сотрудников. Объем материальной поддержки превысит девять миллионов рублей. Этот вид выплат распространяется на программы среднего и дополнительного профессионального образования персонала по всем специальностям из Общероссийского классификатора специальностей по образованию. Возместить также можно оплату программ профессиональной переподготовки с присвоением дополнительных квалификаций (MBA, EMBA, MPA).Специалисты комиссии одобрили 21 заявку на сумму более 40 миллионов рублей по субсидиям для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера. С помощью выплат они покроют затраты на лизинг, приобретение оборудования за свой счет или возмещение процентов по кредитам на эти цели, а также на развитие деятельности. Размер субсидии может достигать 10 миллионов рублей.Двум компаниям выделены субсидии на инжиниринг, то есть технические консультационные услуги, на сумму 4,7 миллиона рублей. На этот вид выплат также могут претендовать участники Московского инновационного кластера. Им доступна компенсация до 50% затрат на разработку конструкторской и технологической документации, изготовление и проведение испытаний прототипов, опытных образцов, приобретение и пусконаладку оборудования, средств измерений. При этом объем субсидий не может превысить сумму в 50 миллионов рублей.
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алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), москва, экономика

Москва выделит более 130 миллионов рублей субсидий и грантов бизнесу

09:02 18.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы выделит более 130 миллионов рублей субсидий и грантов для предприятий малого и среднего бизнеса, значительную часть от этой суммы получат рестораны и кафе, сообщается на сайт мэра столицы.
"На последних комиссиях была одобрена 161 заявка на сумму свыше 130 миллионов рублей. В том числе рекордный объем выплат — более 12 миллионов рублей по 44 обращениям — направлен на субсидии ресторанам и кафе, которые реализуют продукцию через онлайн-сервисы доставки еды. Всего в этом году выделено уже почти 1,8 миллиарда рублей по 1352 заявкам от представителей бизнеса", - приводятся на сайте слова руководителя департамента Алексея Фурсина.
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Так, 18 субъектов малого и среднего бизнеса с помощью выплат покроют затраты на участие в конгрессно-выставочной деятельности. Общая сумма субсидий превысит четыре миллиона рублей. Этими средствами можно компенсировать расходы на регистрационный взнос, застройку стенда или аренду выставочной площади. Максимальный размер такой субсидии — 350 тысяч рублей для российских мероприятий и 700 тысяч рублей для международных.
Отраслевой комиссией были одобрены девять заявок на общую сумму 3,6 миллиона рублей. Деньги получат предприниматели, которые реализуют свои товары через интернет. Еще 44 заявки на сумму более 12 миллионов рублей одобрили для бизнеса, который использует онлайн-сервисы доставки еды. Таким образом предприниматели компенсируют затраты на выплату комиссии агрегаторам. Максимальный размер субсидии составляет 700 тысяч рублей.
Также было принято решение о выделении почти 30 миллионов рублей 36 предпринимателям, работающим по франшизе. Они компенсируют затраты на выплату вознаграждений правообладателю. Кроме того, возместить расходы можно на лизинг или покупку оборудования, оплату коммунальных услуг и проценты по кредитам. Лимит субсидии составляет один миллион рублей.
Кроме того, финансовую поддержку на общую сумму более 220 тысяч рублей получат два социальных предприятия столицы. С помощью выплат можно возместить затраты на приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам. Размер компенсации также достигает одного миллиона рублей.
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Еще 1,3 миллиона будет выделено одной из московских гостиниц. Представители этой сферы могут покрыть те же расходы, что и социальные предприятия, а максимальный размер выплаты составляет 10 миллионов рублей.
Шесть одобренных комиссией заявок на сумму 5,4 миллиона рублей связаны с субсидиями на экспорт. Этот вид выплат даст возможность малому и среднему бизнесу возместить до 100% затрат на получение патентов, сертификацию продукции или систем менеджмента, адаптацию к выходу на международный рынок и транспортировку за рубеж. В данном случае максимальный размер компенсации составит три миллиона рублей.
Также принято решение о выделении более 21 миллиона рублей экспортных грантов восьми компаниям. Размер выплат для каждого из заявителей составляет 10% от выручки по исполненным контрактам на реализацию продукции за рубежом. Лимит выплат — 10 миллионов рублей.
Кроме того, 14 столичных организаций получат деньги на обучение сотрудников. Объем материальной поддержки превысит девять миллионов рублей. Этот вид выплат распространяется на программы среднего и дополнительного профессионального образования персонала по всем специальностям из Общероссийского классификатора специальностей по образованию. Возместить также можно оплату программ профессиональной переподготовки с присвоением дополнительных квалификаций (MBA, EMBA, MPA).
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Специалисты комиссии одобрили 21 заявку на сумму более 40 миллионов рублей по субсидиям для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера. С помощью выплат они покроют затраты на лизинг, приобретение оборудования за свой счет или возмещение процентов по кредитам на эти цели, а также на развитие деятельности. Размер субсидии может достигать 10 миллионов рублей.
Двум компаниям выделены субсидии на инжиниринг, то есть технические консультационные услуги, на сумму 4,7 миллиона рублей. На этот вид выплат также могут претендовать участники Московского инновационного кластера. Им доступна компенсация до 50% затрат на разработку конструкторской и технологической документации, изготовление и проведение испытаний прототипов, опытных образцов, приобретение и пусконаладку оборудования, средств измерений. При этом объем субсидий не может превысить сумму в 50 миллионов рублей.
 
Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)МоскваЭкономика
 
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