https://ria.ru/20201118/berlin-1585170451.html

К месту проведения акции у бундестага в Берлине доставили водометы

К месту проведения акции у бундестага в Берлине доставили водометы

Многие тысячи протестующих в центре Берлина не соблюдают санитарных норм, акция может быть прервана, не исключено применение водометов, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:06

2020-11-18T14:06

2020-11-18T14:34

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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Многие тысячи протестующих в центре Берлина не соблюдают санитарных норм, акция может быть прервана, не исключено применение водометов, заявили РИА Новости в полиции города."Многие тысячи протестующих на улице 17 июня не соблюдают необходимых санитарных норм, несмотря на наши многочисленные призывы. Мы не исключаем досрочного прекращения акции. В настоящее время она продолжается. Не исключаем применения водометов в случае досрочного завершения акции", - заявила представитель полиции.Ранее в соцсетях противники ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 заявили о намерении провести акцию протеста возле бундестага, где в среду планируют принять новую редакцию закона об инфекционной защите населения. Новый закон существенно расширяет полномочия Минздрава ФРГ в плане возможных ограничительных мер при пандемии, регулирует работу будущих центров вакцинации.

https://ria.ru/20201118/berlin-1585162466.html

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германия, берлин (город), в мире