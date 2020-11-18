https://ria.ru/20201118/berlin-1585156770.html
Берлин был за полное возвращение России в СЕ, заявил Хайко Маас
Берлин был за полное возвращение России в СЕ, заявил Хайко Маас
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, что главной темой председательства Германии в Совете Европы станут права человека, и... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:07
2020-11-18T13:07
2020-11-18T13:40
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, что главной темой председательства Германии в Совете Европы станут права человека, и отметил, что в связи с этим Германия выступала за полное возвращение России в организацию, несмотря на сопротивление.Несколько лет назад между Москвой и ПАСЕ разгорелся конфликт после воссоединения РФ с Крымом. Россия была лишена ряда значимых прав в ПАСЕ. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и в конце июня 2017 года приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока права ее делегации не будут восстановлены. Как признали в ПАСЕ, эти меры привели к финансовым трудностям: пришлось заморозить бюджет на 9%, дефицит составил 1,5 миллиона евро. После возвращения России полномочий взнос был разморожен, и к лету 2019 года Москва заплатила его полностью. Всего он составил 33 миллиона евро."В ходе нашего председательства мы хотим позиционировать Совет Европы как защитника прав человека в Европе. Не в последнюю очередь из-за этого Германия, несмотря на сопротивление, выступала за полное возвращение России в Совет Европы (ПАСЕ - ред.)", - приводит слова Мааса издание Thüringer Allgemeine, входящее в медиагруппу Funke.В среду к Германии переходит пост председателя Комитета министров Совета Европы.
https://ria.ru/20200211/1564556593.html
https://ria.ru/20201112/protivostoyanie-1584284763.html
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россия, хайко маас, мид германии, совет европы, германия, европа, парламентская ассамблея совета европы, берлин (город), в мире