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Берлин был за полное возвращение России в СЕ, заявил Хайко Маас
Берлин был за полное возвращение России в СЕ, заявил Хайко Маас
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, что главной темой председательства Германии в Совете Европы станут права человека, и... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:07
2020-11-18T13:40
россия
хайко маас
мид германии
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, что главной темой председательства Германии в Совете Европы станут права человека, и отметил, что в связи с этим Германия выступала за полное возвращение России в организацию, несмотря на сопротивление.Несколько лет назад между Москвой и ПАСЕ разгорелся конфликт после воссоединения РФ с Крымом. Россия была лишена ряда значимых прав в ПАСЕ. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и в конце июня 2017 года приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока права ее делегации не будут восстановлены. Как признали в ПАСЕ, эти меры привели к финансовым трудностям: пришлось заморозить бюджет на 9%, дефицит составил 1,5 миллиона евро. После возвращения России полномочий взнос был разморожен, и к лету 2019 года Москва заплатила его полностью. Всего он составил 33 миллиона евро."В ходе нашего председательства мы хотим позиционировать Совет Европы как защитника прав человека в Европе. Не в последнюю очередь из-за этого Германия, несмотря на сопротивление, выступала за полное возвращение России в Совет Европы (ПАСЕ - ред.)", - приводит слова Мааса издание Thüringer Allgemeine, входящее в медиагруппу Funke.В среду к Германии переходит пост председателя Комитета министров Совета Европы.
https://ria.ru/20200211/1564556593.html
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россия, хайко маас, мид германии, совет европы, германия, европа, парламентская ассамблея совета европы, берлин (город), в мире

Берлин был за полное возвращение России в СЕ, заявил Хайко Маас

13:07 18.11.2020 (обновлено: 13:40 18.11.2020)
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, что главной темой председательства Германии в Совете Европы станут права человека, и отметил, что в связи с этим Германия выступала за полное возвращение России в организацию, несмотря на сопротивление.
Несколько лет назад между Москвой и ПАСЕ разгорелся конфликт после воссоединения РФ с Крымом. Россия была лишена ряда значимых прав в ПАСЕ. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и в конце июня 2017 года приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока права ее делегации не будут восстановлены. Как признали в ПАСЕ, эти меры привели к финансовым трудностям: пришлось заморозить бюджет на 9%, дефицит составил 1,5 миллиона евро. После возвращения России полномочий взнос был разморожен, и к лету 2019 года Москва заплатила его полностью. Всего он составил 33 миллиона евро.
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"В ходе нашего председательства мы хотим позиционировать Совет Европы как защитника прав человека в Европе. Не в последнюю очередь из-за этого Германия, несмотря на сопротивление, выступала за полное возвращение России в Совет Европы (ПАСЕ - ред.)", - приводит слова Мааса издание Thüringer Allgemeine, входящее в медиагруппу Funke.
В среду к Германии переходит пост председателя Комитета министров Совета Европы.
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РоссияХайко МаасМИД ГерманииСовет ЕвропыГерманияЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыБерлин (город)В мире
 
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