https://ria.ru/20201118/avtovesy-1585181368.html

Дороги Ленобласти оснастят автовесами для контроля грузового транзита

Дороги Ленобласти оснастят автовесами для контроля грузового транзита

В Ленинградской области, которая является одним из ключевых транзитных российских регионов, завершается установка первых трех автоматических постов... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:57

2020-11-18T14:57

2020-11-18T16:19

ленинградская область

авто

ленинградская область

выборг

приморск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области, которая является одним из ключевых транзитных российских регионов, завершается установка первых трех автоматических постов весогабаритного контроля грузового транзита по региональным трассам (АПВГК), в работе проекты по установке еще четырех. Региональные дороги под контролемКак сообщил глава областного дорожного комитета Денис Седов, для доставки на строительные площадки песка и щебня по всей области на данный момент используются свыше тысячи километров региональных трасс. Для этого задействуется сверхтяжелая техника массой свыше 40 тонн. Поэтому власти Ленинградской области начали вести последовательную работу по ужесточению контроля движения большегрузов с перевесом по региональным трассам: помимо установки АПВГК с этого года дорожники перешли на круглогодичный весовой контроль. Работа по установке первых трех автоматических постов весогабаритного осуществляется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В настоящий момент практически завершена установка АПВГК на дорогах Выборгского и Всеволожского районов: Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск, Огоньки — Стрельцово — Толоконниково и Осиновая роща — Магистральная. Стоимость контрактов составляет 154 миллионов рублей, уточнил Седов.По его словам, всего дорогам Ленинградской области требуются 40 таких весов. "Они помогут полностью перекрыть пути следования большегрузов по сети региональных автомобильных дорог: недопустимо бесконтрольное движение перегруженных машин, которые разбивают покрытие и пренебрегают правилами дорожного движения", — пояснил спикер. Штрафы за перегрузКлючевая особенность АПВГК — возможность взвешивать большегрузы в движении без участия человека. Вмонтированные в дорожное полотно датчики автоматически определяют наличие перегруза. После чего комплекс передает данные для составления протокола об административном правонарушении в ГИБДД.До конца года работы по установке первых датчиков будут завершены, после чего в течение двух месяцев будет проведена опытная эксплуатация, а затем устройства будут введены в работу. Сейчас такие весы установлены на наиболее загруженных региональных дорогах, а в следующем году планируется установить их на Токсовском шоссе, Дороге жизни, трассах Голубые Озёра — Поляны и Зеленогорск — Приморск — Выборг. Таким образом, в северной части региона будет создан своего рода "купол", постоянно контролирующий проезд тяжелых машин.Обновленные дорогиВ комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области также сообщили, что только за 2020 год в регионе было обновлено 262 километра региональных дорог. Благодаря грамотному планированию и ранее заключенным контрактам удалось отремонтировать ряд объектов, запланированных на 2021 и 2022 годы. Всего же техника и дорожники потрудились на 28 участках региональных магистралей.Работы были проведены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" по заказу "Ленавтодора". С середины прошлой недели дорожный комитет Ленинградской области ввёл запрет на укладку верхних слоев асфальта на региональных трассах из-за ухудшения погодных условий.

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/aes-1581138201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, ленинградская область, выборг, приморск