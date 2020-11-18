Дороги Ленобласти оснастят автовесами для контроля грузового транзита
14:57 18.11.2020 (обновлено: 16:19 18.11.2020)
© Фото : пресс-служба комитета дорожного хозяйства Ленинградской областиУстановка АПВГК в Ленинградской области
© Фото : пресс-служба комитета дорожного хозяйства Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области, которая является одним из ключевых транзитных российских регионов, завершается установка первых трех автоматических постов весогабаритного контроля грузового транзита по региональным трассам (АПВГК), в работе проекты по установке еще четырех.
Региональные дороги под контролем
Как сообщил глава областного дорожного комитета Денис Седов, для доставки на строительные площадки песка и щебня по всей области на данный момент используются свыше тысячи километров региональных трасс. Для этого задействуется сверхтяжелая техника массой свыше 40 тонн. Поэтому власти Ленинградской области начали вести последовательную работу по ужесточению контроля движения большегрузов с перевесом по региональным трассам: помимо установки АПВГК с этого года дорожники перешли на круглогодичный весовой контроль.
Работа по установке первых трех автоматических постов весогабаритного осуществляется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В настоящий момент практически завершена установка АПВГК на дорогах Выборгского и Всеволожского районов: Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск, Огоньки — Стрельцово — Толоконниково и Осиновая роща — Магистральная.
Стоимость контрактов составляет 154 миллионов рублей, уточнил Седов.
"Система нужна Ленобласти как воздух, потому что мы — один из ведущих транзитных регионов России. Сейчас заканчивается проектирование еще четырех, которые начнем монтировать в следующем году", — отметил чиновник.
По его словам, всего дорогам Ленинградской области требуются 40 таких весов.
© Фото : пресс-служба комитета дорожного хозяйства Ленинградской областиУстановка АПВГК в Ленинградской области
© Фото : пресс-служба комитета дорожного хозяйства Ленинградской области
Установка АПВГК в Ленинградской области
"Они помогут полностью перекрыть пути следования большегрузов по сети региональных автомобильных дорог: недопустимо бесконтрольное движение перегруженных машин, которые разбивают покрытие и пренебрегают правилами дорожного движения", — пояснил спикер.
Штрафы за перегруз
Ключевая особенность АПВГК — возможность взвешивать большегрузы в движении без участия человека. Вмонтированные в дорожное полотно датчики автоматически определяют наличие перегруза. После чего комплекс передает данные для составления протокола об административном правонарушении в ГИБДД.
"Штраф получают за превышение габаритных и весовых размеров. Здесь решается комплексная задача. При движении машин с перевесом страдает дорожное полотно, повышается аварийность для негабаритных транспортных средств, а ещё это влияет на комфорт жителей Ленинградской области", — пояснил, в свою очередь, замдиректора по развитию и эксплуатации интеллектуальных транспортных систем ООО "Швабе-Москва" Иван Морданов.
До конца года работы по установке первых датчиков будут завершены, после чего в течение двух месяцев будет проведена опытная эксплуатация, а затем устройства будут введены в работу.
Сейчас такие весы установлены на наиболее загруженных региональных дорогах, а в следующем году планируется установить их на Токсовском шоссе, Дороге жизни, трассах Голубые Озёра — Поляны и Зеленогорск — Приморск — Выборг. Таким образом, в северной части региона будет создан своего рода "купол", постоянно контролирующий проезд тяжелых машин.
© Фото : пресс-служба комитета дорожного хозяйства Ленинградской областиУстановка АПВГК в Ленинградской области
© Фото : пресс-служба комитета дорожного хозяйства Ленинградской области
Установка АПВГК в Ленинградской области
Обновленные дороги
В комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области также сообщили, что только за 2020 год в регионе было обновлено 262 километра региональных дорог. Благодаря грамотному планированию и ранее заключенным контрактам удалось отремонтировать ряд объектов, запланированных на 2021 и 2022 годы. Всего же техника и дорожники потрудились на 28 участках региональных магистралей.
"В процессе ремонтов были использованы передовые технологии: "евроасфальт" с усиленным каменным каркасом и метод "Суперпейв", предполагающий подбор асфальтобетонной смеси по климатическим параметрам и нагрузкам на каждую конкретную дорогу", — отметили в КДХ.
Работы были проведены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" по заказу "Ленавтодора". С середины прошлой недели дорожный комитет Ленинградской области ввёл запрет на укладку верхних слоев асфальта на региональных трассах из-за ухудшения погодных условий.
23 октября, 10:17На Ленинградской АЭС-2 заработал новый блок