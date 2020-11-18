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Названа опасная ошибка при использовании антисептиков
Названа опасная ошибка при использовании антисептиков
Обработка рук антисептиком после их мытья с мылом может быть опасной для здоровья, заявила доктор медицинских наук Ольга Ершова. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:08
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здоровье
общество
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Обработка рук антисептиком после их мытья с мылом может быть опасной для здоровья, заявила доктор медицинских наук Ольга Ершова.По ее словам, из-за частого повторения такой процедуры может сформироваться контактный дерматит.Ершова рекомендовала разделять мытье рук и использование антисептика. Кроме того, она посоветовала отдавать предпочтение дезинфекторам, в составе которых содержатся увлажняющие кожу вещества.
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здоровье, общество

Названа опасная ошибка при использовании антисептиков

12:08 18.11.2020 (обновлено: 14:47 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ школах Москвы усилили меры профилактики в связи в коронавирусом
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Обработка рук антисептиком после их мытья с мылом может быть опасной для здоровья, заявила доктор медицинских наук Ольга Ершова.
По ее словам, из-за частого повторения такой процедуры может сформироваться контактный дерматит.

"Проблема в том, что при одновременном использовании мыла и антисептика происходит агрессивное воздействие на липидный кожный слой, а вода способствует его вымыванию", — цитирует специалиста "Российская газета".

Ершова рекомендовала разделять мытье рук и использование антисептика. Кроме того, она посоветовала отдавать предпочтение дезинфекторам, в составе которых содержатся увлажняющие кожу вещества.
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