https://ria.ru/20201118/antiseptik-1585141199.html
Названа опасная ошибка при использовании антисептиков
Названа опасная ошибка при использовании антисептиков
Обработка рук антисептиком после их мытья с мылом может быть опасной для здоровья, заявила доктор медицинских наук Ольга Ершова. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:08
2020-11-18T12:08
2020-11-18T14:47
здоровье
общество
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Обработка рук антисептиком после их мытья с мылом может быть опасной для здоровья, заявила доктор медицинских наук Ольга Ершова.По ее словам, из-за частого повторения такой процедуры может сформироваться контактный дерматит.Ершова рекомендовала разделять мытье рук и использование антисептика. Кроме того, она посоветовала отдавать предпочтение дезинфекторам, в составе которых содержатся увлажняющие кожу вещества.
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здоровье, общество
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Обработка рук антисептиком после их мытья с мылом может быть опасной для здоровья, заявила доктор медицинских наук Ольга Ершова.
По ее словам, из-за частого повторения такой процедуры может сформироваться контактный дерматит.
"Проблема в том, что при одновременном использовании мыла и антисептика происходит агрессивное воздействие на липидный кожный слой, а вода способствует его вымыванию", — цитирует специалиста "Российская газета".
Ершова рекомендовала разделять мытье рук и использование антисептика. Кроме того, она посоветовала отдавать предпочтение дезинфекторам, в составе которых содержатся увлажняющие кожу вещества.