https://ria.ru/20201118/antiseptik-1585141199.html

Названа опасная ошибка при использовании антисептиков

Названа опасная ошибка при использовании антисептиков

Обработка рук антисептиком после их мытья с мылом может быть опасной для здоровья, заявила доктор медицинских наук Ольга Ершова. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:08

2020-11-18T12:08

2020-11-18T14:47

здоровье

общество

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Обработка рук антисептиком после их мытья с мылом может быть опасной для здоровья, заявила доктор медицинских наук Ольга Ершова.По ее словам, из-за частого повторения такой процедуры может сформироваться контактный дерматит.Ершова рекомендовала разделять мытье рук и использование антисептика. Кроме того, она посоветовала отдавать предпочтение дезинфекторам, в составе которых содержатся увлажняющие кожу вещества.

https://ria.ru/20201116/oshibki-1584791363.html

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здоровье, общество