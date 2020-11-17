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На Ставрополье ввели в строй почти 379 тысяч квадратных метров жилья
На Ставрополье ввели в строй почти 379 тысяч квадратных метров жилья
С января по ноябрь текущего года в Ставропольском крае введены в эксплуатацию 378,5 тысяч квадратных метров жилья в домах квартирного типа, что на 20,7 % больше РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:35
2020-11-17T14:35
жилье
ставропольский край
общество
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СТАВРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. С января по ноябрь текущего года в Ставропольском крае введены в эксплуатацию 378,5 тысяч квадратных метров жилья в домах квартирного типа, что на 20,7 % больше показателей за тот же период прошлого года, сообщает министерство строительства и архитектуры края.Как отмечает ведомство, на Ставрополье целевой показатель по вводу жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и регионального проекта "Жилье в Ставропольском крае" составляет 1091 тысяч квадратных метров жилья, из которых 883,5 тысяч квадратных метров уже введены в эксплуатацию. Общий показатель опережает результаты прошлого года на 8%."Спрос на жилье в новостройках вырос, так как в 2020 году граждане получили возможность оформить ипотеку по сниженной ставке. Показатели по вводу индивидуального жилья также превышают цифры прошлого года", - сказал министр строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко.Таким образом, по его словам, реализация национального проекта "Жилье и городская среда" в регионе идет в соответствии с графиком и достичь целевого показателя по вводу жилья планируется до конца текущего года.
https://realty.ria.ru/20201109/velotrassa-1583687234.html
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жилье, ставропольский край, общество

На Ставрополье ввели в строй почти 379 тысяч квадратных метров жилья

14:35 17.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид из окна новой квартиры на строительстве жилого комплекса
Вид из окна новой квартиры на строительстве жилого комплекса - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СТАВРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. С января по ноябрь текущего года в Ставропольском крае введены в эксплуатацию 378,5 тысяч квадратных метров жилья в домах квартирного типа, что на 20,7 % больше показателей за тот же период прошлого года, сообщает министерство строительства и архитектуры края.
Как отмечает ведомство, на Ставрополье целевой показатель по вводу жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и регионального проекта "Жилье в Ставропольском крае" составляет 1091 тысяч квадратных метров жилья, из которых 883,5 тысяч квадратных метров уже введены в эксплуатацию. Общий показатель опережает результаты прошлого года на 8%.
"Спрос на жилье в новостройках вырос, так как в 2020 году граждане получили возможность оформить ипотеку по сниженной ставке. Показатели по вводу индивидуального жилья также превышают цифры прошлого года", - сказал министр строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко.
Таким образом, по его словам, реализация национального проекта "Жилье и городская среда" в регионе идет в соответствии с графиком и достичь целевого показателя по вводу жилья планируется до конца текущего года.
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ЖильеСтавропольский крайОбщество
 
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