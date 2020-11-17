https://ria.ru/20201117/zhile-1585003985.html

На Ставрополье ввели в строй почти 379 тысяч квадратных метров жилья

На Ставрополье ввели в строй почти 379 тысяч квадратных метров жилья

С января по ноябрь текущего года в Ставропольском крае введены в эксплуатацию 378,5 тысяч квадратных метров жилья в домах квартирного типа, что на 20,7 % больше РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:35

2020-11-17T14:35

2020-11-17T14:35

жилье

ставропольский край

общество

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СТАВРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. С января по ноябрь текущего года в Ставропольском крае введены в эксплуатацию 378,5 тысяч квадратных метров жилья в домах квартирного типа, что на 20,7 % больше показателей за тот же период прошлого года, сообщает министерство строительства и архитектуры края.Как отмечает ведомство, на Ставрополье целевой показатель по вводу жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и регионального проекта "Жилье в Ставропольском крае" составляет 1091 тысяч квадратных метров жилья, из которых 883,5 тысяч квадратных метров уже введены в эксплуатацию. Общий показатель опережает результаты прошлого года на 8%."Спрос на жилье в новостройках вырос, так как в 2020 году граждане получили возможность оформить ипотеку по сниженной ставке. Показатели по вводу индивидуального жилья также превышают цифры прошлого года", - сказал министр строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко.Таким образом, по его словам, реализация национального проекта "Жилье и городская среда" в регионе идет в соответствии с графиком и достичь целевого показателя по вводу жилья планируется до конца текущего года.

https://realty.ria.ru/20201109/velotrassa-1583687234.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, ставропольский край, общество