https://ria.ru/20201117/zakonoproekt-1585046928.html

В Госдуму внесли законопроект о президентских сроках

В Госдуму внесли законопроект о президентских сроках

Парламентарии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова внесли в Госдуму законопроект, разрешающий действующему главе государства вновь... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:30

2020-11-17T17:30

2020-11-17T18:30

андрей клишас

павел крашенинников

госдума рф

политика

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Парламентарии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова внесли в Госдуму законопроект, разрешающий действующему главе государства вновь претендовать на два президентских срока. Документ подготовили во исполнение принятых поправок в российскую Конституцию."Законопроектом устанавливается, что не имеет права быть избранным президентом России гражданин, занимавший указанную должность два срока или занимающий ее (второй срок. — Прим. ред.) на день официального опубликования решения о назначении выборов", — сообщил Клишас РИА Новости.По его словам, положение законопроекта не применяется к главе государства, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции, содержащей соответствующее ограничение. Оно также не исключает для президента возможность находиться на этом посту в течение сроков, допустимых указанным положением, добавил Клишас.Общероссийское голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля. Внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92% пришедших на голосование, а против высказались 21,27% избирателей. Явка составила 67,97%.

https://ria.ru/20200622/1573286438.html

https://ria.ru/20200702/1573752985.html

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андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, политика