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В Госдуму внесли законопроект о президентских сроках
В Госдуму внесли законопроект о президентских сроках
Парламентарии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова внесли в Госдуму законопроект, разрешающий действующему главе государства вновь... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:30
2020-11-17T18:30
андрей клишас
павел крашенинников
госдума рф
политика
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Парламентарии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова внесли в Госдуму законопроект, разрешающий действующему главе государства вновь претендовать на два президентских срока. Документ подготовили во исполнение принятых поправок в российскую Конституцию."Законопроектом устанавливается, что не имеет права быть избранным президентом России гражданин, занимавший указанную должность два срока или занимающий ее (второй срок. — Прим. ред.) на день официального опубликования решения о назначении выборов", — сообщил Клишас РИА Новости.По его словам, положение законопроекта не применяется к главе государства, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции, содержащей соответствующее ограничение. Оно также не исключает для президента возможность находиться на этом посту в течение сроков, допустимых указанным положением, добавил Клишас.Общероссийское голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля. Внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92% пришедших на голосование, а против высказались 21,27% избирателей. Явка составила 67,97%.
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андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, политика

В Госдуму внесли законопроект о президентских сроках

17:30 17.11.2020 (обновлено: 18:30 17.11.2020)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Парламентарии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова внесли в Госдуму законопроект, разрешающий действующему главе государства вновь претендовать на два президентских срока. Документ подготовили во исполнение принятых поправок в российскую Конституцию.
"Законопроектом устанавливается, что не имеет права быть избранным президентом России гражданин, занимавший указанную должность два срока или занимающий ее (второй срок. — Прим. ред.) на день официального опубликования решения о назначении выборов", — сообщил Клишас РИА Новости.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2020
22 июня, 11:09Голосование по поправкам в Конституцию
Клишас объяснил смысл поправки о президентских сроках
По его словам, положение законопроекта не применяется к главе государства, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции, содержащей соответствующее ограничение. Оно также не исключает для президента возможность находиться на этом посту в течение сроков, допустимых указанным положением, добавил Клишас.
Общероссийское голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля. Внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92% пришедших на голосование, а против высказались 21,27% избирателей. Явка составила 67,97%.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России - РИА Новости, 1920, 02.07.2020
2 июля, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
 
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