https://ria.ru/20201117/zabolevshie-1585041767.html

В Сербии установили антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В Сербии установили антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В Сербии выявлены рекордные почти 5 тысяч больных COVID-19 за прошедшие сутки, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:16

2020-11-17T17:16

2020-11-17T18:16

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БЕЛГРАД, 17 ноя – РИА Новости. В Сербии выявлены рекордные почти 5 тысяч больных COVID-19 за прошедшие сутки, сообщило министерство здравоохранения страны.С начала пандемии суточное число зараженных в Сербии не превышало отметки в 3 тысячи человек."За прошедшие 24 часа проведено 17 645 тестирований, выявлено 4 994 больных коронавирусом. Общее число зараженных достигло 92 375. В последние сутки скончались 24 пациента, всего умерли 1 054", - сообщил минздрав.На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 179 больных.При этом в минувший понедельник выявили всего 2813 инфицированных.В воскресенье правительство Сербии ужесточило меры по борьбе с пандемией. С 17 ноября по 1 декабря запрещена работа ресторанов, кафе, ночных клубов, торговых центров и магазинов с 21.00 до 5.00. Исключение сделано для аптек, доставки еды и АЗС.Парламент Сербии ранее утвердил поправки к закону об инфекционных заболеваниях. Нарушение предписаний органов здравоохранения, согласно нововведениям, будет наказываться штрафом от пяти тысяч динаров (около 43 евро) для физических лиц, до 300 тысяч динаров (около 2,5 тысячи евро) для юридических лиц, не обеспечивших соблюдение мер защиты.Поправки к закону также определяют юридическое значение терминов карантин, самоизоляция, медицинский надзор и другие. Больше госструктур получили право контролировать соблюдение предписаний гражданами и организациями.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201117/risk-1585006504.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/koronavirus-1584903517.html

сербия

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коронавирус covid-19, коронавирусы, сербия, общество, в мире