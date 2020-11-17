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Минздрав ответил на вопрос о регистрации иностранных вакцин от COVID-19
Минздрав ответил на вопрос о регистрации иностранных вакцин от COVID-19
Если иностранный производитель вакцины, в том числе компания Pfizer, подаст документы на регистрацию вакцины в РФ, их рассмотрят в соответствующем порядке,... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:18
2020-11-17T12:18
2020-11-17T12:18
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Если иностранный производитель вакцины, в том числе компания Pfizer, подаст документы на регистрацию вакцины в РФ, их рассмотрят в соответствующем порядке, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и Pfizer 9 ноября сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний совместно разработанной вакцины от COVID: она продемонстрировала эффективность более чем на 90% испытуемых."Если иностранный производитель подаст документы на регистрацию вакцины в РФ, они будут рассмотрены в соответствии с действующим порядком", - сказал Кузнецов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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