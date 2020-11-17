https://ria.ru/20201117/vaktsiny-1584968546.html

Минздрав ответил на вопрос о регистрации иностранных вакцин от COVID-19

Минздрав ответил на вопрос о регистрации иностранных вакцин от COVID-19

Если иностранный производитель вакцины, в том числе компания Pfizer, подаст документы на регистрацию вакцины в РФ, их рассмотрят в соответствующем порядке,... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:18

2020-11-17T12:18

2020-11-17T12:18

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здоровье - общество

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общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Если иностранный производитель вакцины, в том числе компания Pfizer, подаст документы на регистрацию вакцины в РФ, их рассмотрят в соответствующем порядке, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и Pfizer 9 ноября сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний совместно разработанной вакцины от COVID: она продемонстрировала эффективность более чем на 90% испытуемых."Если иностранный производитель подаст документы на регистрацию вакцины в РФ, они будут рассмотрены в соответствии с действующим порядком", - сказал Кузнецов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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