https://ria.ru/20201117/vaktsinatsiya-1584998879.html
Директор "Вектора" рассказал о вакцинации от COVID-19 инфицированных ВИЧ
Директор "Вектора" рассказал о вакцинации от COVID-19 инфицированных ВИЧ
Принципиальных противоречий для применения вакцины от COVID-19 у инфицированных ВИЧ нет, заявил директор центра Ринат Максютов. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:08
2020-11-17T14:08
2020-11-17T14:08
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Принципиальных противоречий для применения вакцины от COVID-19 у инфицированных ВИЧ нет, заявил директор центра Ринат Максютов."Принципиальных противоречий для применения вакцины для профилактики COVID-19 у ВИЧ-инфицированных нет, это вопрос дополнительных клинических исследований", - сказал Максютов на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579694779.html
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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество