https://ria.ru/20201117/vaktsina-1585030941.html

В МИД рассказали о диалоге с Бразилией о производстве вакцины от COVID-19

В МИД рассказали о диалоге с Бразилией о производстве вакцины от COVID-19

Россия и Бразилия обсуждают вопрос локализации производства вакцины от COVID-19 на уровне штатов, диалог ведется по конкретным параметрам, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T16:36

2020-11-17T16:36

2020-11-17T16:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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сергей рябков

владимир путин

китай

бразилия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия и Бразилия обсуждают вопрос локализации производства вакцины от COVID-19 на уровне штатов, диалог ведется по конкретным параметрам, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По Бразилии - это работа по линии бразильских штатов напрямую. И она уже вышла за пределы просто обмена намерениями. Идет проговор конкретных параметров", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, обсуждается ли сейчас с Бразилией вопрос локализации производства российской вакцины от коронавируса.Он добавил, что этот же вопрос обсуждается и с Индией.Российский "Спутник V" - первая зарегистрированная вакцина в мире. Сейчас проводятся ее клинические исследования в России, а также ряде других стран, в том числе Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения "Спутник V" на уровне 92%. Президент РФ Владимир Путин призвал во вторник объединять усилия по производству вакцины, заявил. что производство "Спутник V" может быть развернуто в Индии и Китае.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

китай

бразилия

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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