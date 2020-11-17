https://ria.ru/20201117/vaktsina-1585030941.html
В МИД рассказали о диалоге с Бразилией о производстве вакцины от COVID-19
В МИД рассказали о диалоге с Бразилией о производстве вакцины от COVID-19
Россия и Бразилия обсуждают вопрос локализации производства вакцины от COVID-19 на уровне штатов, диалог ведется по конкретным параметрам, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:36
2020-11-17T16:36
2020-11-17T16:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей рябков
владимир путин
китай
бразилия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582708911_0:114:3072:1842_1400x0_80_0_0_a9110a0f7a5b5eb81477c14f2acec012.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия и Бразилия обсуждают вопрос локализации производства вакцины от COVID-19 на уровне штатов, диалог ведется по конкретным параметрам, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По Бразилии - это работа по линии бразильских штатов напрямую. И она уже вышла за пределы просто обмена намерениями. Идет проговор конкретных параметров", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, обсуждается ли сейчас с Бразилией вопрос локализации производства российской вакцины от коронавируса.Он добавил, что этот же вопрос обсуждается и с Индией.Российский "Спутник V" - первая зарегистрированная вакцина в мире. Сейчас проводятся ее клинические исследования в России, а также ряде других стран, в том числе Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения "Спутник V" на уровне 92%. Президент РФ Владимир Путин призвал во вторник объединять усилия по производству вакцины, заявил. что производство "Спутник V" может быть развернуто в Индии и Китае.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
китай
бразилия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582708911_205:0:2936:2048_1400x0_80_0_0_69eb5a5bbbe45e6d3d999af7bda057c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей рябков, владимир путин, китай, бразилия, индия, в мире