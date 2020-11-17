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https://ria.ru/20201117/vaktsina-1585008892.html
Опрос показал, как относятся к российской вакцине от COVID-19 за рубежом
Опрос показал, как относятся к российской вакцине от COVID-19 за рубежом
Подавляющее большинство участников опроса британской компании YouGov в 11 странах мира положительно относятся к вакцинации от коронавируса, причем четыре из... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:58
2020-11-17T15:23
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство участников опроса британской компании YouGov в 11 странах мира положительно относятся к вакцинации от коронавируса, причем четыре из пяти человек, знающих о российской вакцине "Спутник V" от коронавируса, готовы ей привиться, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".Результаты опроса представил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Опрос был проведен с 9 по 19 октября. В нем приняли участие жители Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Малайзии, Мексики, Нигерии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Филиппин, он проводился среди более 12 тысяч респондентов."Согласно итогам опроса, 73% респондентов готовы вакцинироваться от коронавируса, при этом среди осведомленных о российской вакцине "Спутник V" число людей, которые хотели бы вакцинироваться, еще выше - четыре из пяти опрошенных. Увеличение доли участников опроса, которые хотели бы вакцинироваться, среди тех, кто осведомлен о российской вакцине, показывает высокое доверие к России как мировому производителю вакцин", - отмечается в сообщении.О российской вакцине "Спутник V" осведомлена почти половина участников опроса (44%), и наибольшую осведомленность проявили жители Мексики, Индии, Бразилии, Вьетнама и Филиппин (55-60% респондентов). "Россия как производитель вакцин вызывает наибольшее доверие: Россия занимает первое место с 21% голосов, опережая США (15%) и Китай (13%), среди стран-производителей вакцин, указанных респондентами в первую очередь в качестве вызывающих наибольшее доверие", - отмечается в сообщении."Российская научная школа в области микробиологии, иммунологии и разработки вакцин и препаратов пользуется большим авторитетом в мире, что подтверждает проведенный опрос: Россия, как производитель вакцин, чаще других стран упоминалась как вызывающая наибольшее доверие. ... Важно, что его итоги демонстрируют, что большинство опрошенных готовы вакцинироваться против коронавирусной инфекции", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в релизе."Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцев. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии, Венесуэле и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций

Опрос показал, как относятся к российской вакцине от COVID-19 за рубежом

14:58 17.11.2020 (обновлено: 15:23 17.11.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство участников опроса британской компании YouGov в 11 странах мира положительно относятся к вакцинации от коронавируса, причем четыре из пяти человек, знающих о российской вакцине "Спутник V" от коронавируса, готовы ей привиться, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".
Результаты опроса представил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Опрос был проведен с 9 по 19 октября. В нем приняли участие жители Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Малайзии, Мексики, Нигерии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Филиппин, он проводился среди более 12 тысяч респондентов.
"Согласно итогам опроса, 73% респондентов готовы вакцинироваться от коронавируса, при этом среди осведомленных о российской вакцине "Спутник V" число людей, которые хотели бы вакцинироваться, еще выше - четыре из пяти опрошенных. Увеличение доли участников опроса, которые хотели бы вакцинироваться, среди тех, кто осведомлен о российской вакцине, показывает высокое доверие к России как мировому производителю вакцин", - отмечается в сообщении.
О российской вакцине "Спутник V" осведомлена почти половина участников опроса (44%), и наибольшую осведомленность проявили жители Мексики, Индии, Бразилии, Вьетнама и Филиппин (55-60% респондентов). "Россия как производитель вакцин вызывает наибольшее доверие: Россия занимает первое место с 21% голосов, опережая США (15%) и Китай (13%), среди стран-производителей вакцин, указанных респондентами в первую очередь в качестве вызывающих наибольшее доверие", - отмечается в сообщении.
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"Российская научная школа в области микробиологии, иммунологии и разработки вакцин и препаратов пользуется большим авторитетом в мире, что подтверждает проведенный опрос: Россия, как производитель вакцин, чаще других стран упоминалась как вызывающая наибольшее доверие. ... Важно, что его итоги демонстрируют, что большинство опрошенных готовы вакцинироваться против коронавирусной инфекции", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в релизе.
"Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.
В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцев. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии, Венесуэле и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестиций
 
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