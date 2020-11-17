https://ria.ru/20201117/vaktsina-1585008892.html

Опрос показал, как относятся к российской вакцине от COVID-19 за рубежом

Опрос показал, как относятся к российской вакцине от COVID-19 за рубежом

Подавляющее большинство участников опроса британской компании YouGov в 11 странах мира положительно относятся к вакцинации от коронавируса, причем четыре из... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:58

2020-11-17T14:58

2020-11-17T15:23

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство участников опроса британской компании YouGov в 11 странах мира положительно относятся к вакцинации от коронавируса, причем четыре из пяти человек, знающих о российской вакцине "Спутник V" от коронавируса, готовы ей привиться, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".Результаты опроса представил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Опрос был проведен с 9 по 19 октября. В нем приняли участие жители Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Малайзии, Мексики, Нигерии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Филиппин, он проводился среди более 12 тысяч респондентов."Согласно итогам опроса, 73% респондентов готовы вакцинироваться от коронавируса, при этом среди осведомленных о российской вакцине "Спутник V" число людей, которые хотели бы вакцинироваться, еще выше - четыре из пяти опрошенных. Увеличение доли участников опроса, которые хотели бы вакцинироваться, среди тех, кто осведомлен о российской вакцине, показывает высокое доверие к России как мировому производителю вакцин", - отмечается в сообщении.О российской вакцине "Спутник V" осведомлена почти половина участников опроса (44%), и наибольшую осведомленность проявили жители Мексики, Индии, Бразилии, Вьетнама и Филиппин (55-60% респондентов). "Россия как производитель вакцин вызывает наибольшее доверие: Россия занимает первое место с 21% голосов, опережая США (15%) и Китай (13%), среди стран-производителей вакцин, указанных респондентами в первую очередь в качестве вызывающих наибольшее доверие", - отмечается в сообщении."Российская научная школа в области микробиологии, иммунологии и разработки вакцин и препаратов пользуется большим авторитетом в мире, что подтверждает проведенный опрос: Россия, как производитель вакцин, чаще других стран упоминалась как вызывающая наибольшее доверие. ... Важно, что его итоги демонстрируют, что большинство опрошенных готовы вакцинироваться против коронавирусной инфекции", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в релизе."Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцев. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии, Венесуэле и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201117/vaktsina-1584992762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций