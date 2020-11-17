https://ria.ru/20201117/vaktsina-1584981335.html

Исследование вакцины "ЭпиВакКорона" на людях старше 60 лет завершат в мае

Исследование вакцины "ЭпиВакКорона" на людях старше 60 лет завершат в мае

Исследование вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" на добровольцах старше 60 лет планируется завершить в мае следующего года, следует из данных реестра... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T13:05

2020-11-17T13:05

2020-11-17T15:23

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Исследование вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" на добровольцах старше 60 лет планируется завершить в мае следующего года, следует из данных реестра клинических испытаний, опубликованных на сайте Минздрава России.Ранее директор Центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что в понедельник получено разрешение на проведение исследований вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" на людях старше 60 лет."Начало 16.11.2020. Окончание 15.05.2021",- говорится в реестре.В исследовании примут участие 180 добровольцев, уточняется в реестре.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество