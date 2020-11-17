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https://ria.ru/20201117/ukraina-1585064465.html
В Раде сравнили "карантин выходного дня" с лечением перелома подорожником
В Раде сравнили "карантин выходного дня" с лечением перелома подорожником
Вводить на Украине "карантин выходного дня" — это так же не эффективно, как лечить перелом костей подорожником, заявил депутат Верховной рады от фракции "Голос" РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T18:57
2020-11-17T18:57
распространение нового коронавируса
андрей садовой
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львов
украина
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Вводить на Украине "карантин выходного дня" — это так же не эффективно, как лечить перелом костей подорожником, заявил депутат Верховной рады от фракции "Голос" Ярослав Железняк.На Украине ввели "карантин выходного дня" с 14 по 30 ноября. На выходных разрешается работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и банкам. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что горсовет готовит иск в суд на решение кабмина о введении "карантина выходного дня". Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Премьер напомнил местным властям, что они не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина."Все видели, как прошли эти выходные. Все видели, что некоторые рестораны дальше работали. Некоторые города отказывались выполнять карантинные условия… Вводить карантин выходного дня – это то же самое, что лечить перелом костей папоротником или подорожником: возможно, и поможет, но это будет чистая случайность", - заявил Железняк во вторник с трибуны Рады, трансляцию вел телеканал "112.Украина".Депутат также предложил парламенту пересмотреть ограничительные меры, чтобы облегчить ситуацию для предпринимателей, которые особенно страдают от происходящего.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 557 657 человек, выздоровели 250 983 заболевших, летальных случаев – 9856.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/ukraina-1584919490.html
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андрей садовой, верховная рада украины, львов, украина, в мире

В Раде сравнили "карантин выходного дня" с лечением перелома подорожником

18:57 17.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Вводить на Украине "карантин выходного дня" — это так же не эффективно, как лечить перелом костей подорожником, заявил депутат Верховной рады от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
На Украине ввели "карантин выходного дня" с 14 по 30 ноября. На выходных разрешается работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и банкам. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что горсовет готовит иск в суд на решение кабмина о введении "карантина выходного дня". Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Премьер напомнил местным властям, что они не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина.
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"Все видели, как прошли эти выходные. Все видели, что некоторые рестораны дальше работали. Некоторые города отказывались выполнять карантинные условия… Вводить карантин выходного дня – это то же самое, что лечить перелом костей папоротником или подорожником: возможно, и поможет, но это будет чистая случайность", - заявил Железняк во вторник с трибуны Рады, трансляцию вел телеканал "112.Украина".
Депутат также предложил парламенту пересмотреть ограничительные меры, чтобы облегчить ситуацию для предпринимателей, которые особенно страдают от происходящего.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 557 657 человек, выздоровели 250 983 заболевших, летальных случаев – 9856.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАндрей СадовойВерховная Рада УкраиныЛьвовУкраинаВ мире
 
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