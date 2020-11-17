https://ria.ru/20201117/stroitelstvo-1584977960.html

Президент Азербайджана сообщил о строительстве дороги из Физули в Шушу

Президент Азербайджана сообщил о строительстве дороги из Физули в Шушу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о строительстве дороги из города Физули в Шушу в Карабахе. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:53

2020-11-17T12:53

2020-11-17T12:53

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

в мире

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БАКУ, 17 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о строительстве дороги из города Физули в Шушу в Карабахе."Сегодня знаменательный, исторический день в жизни нашей страны. Сегодня закладывается фундамент автомобильной дороги Физули-Шуша. Эта дорога очень важна, так как ведет в жемчужину Карабаха - Шушу. В то же время это первый проект, реализуемый на освобожденных от оккупации землях. В последние годы в нашей стране проложено много дорог. И могу сказать, что с 2004 года по настоящее время проложено более 16 тысяч километров автомобильных дорог", - заявил Алиев в своем обращении, которое транслировал Гостелеканал АЗТВ.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201110/soglashenie-karabakh--1584000550.html

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, в мире