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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/stroitelstvo-1584977960.html
Президент Азербайджана сообщил о строительстве дороги из Физули в Шушу
Президент Азербайджана сообщил о строительстве дороги из Физули в Шушу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о строительстве дороги из города Физули в Шушу в Карабахе. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:53
2020-11-17T12:53
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
в мире
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БАКУ, 17 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о строительстве дороги из города Физули в Шушу в Карабахе."Сегодня знаменательный, исторический день в жизни нашей страны. Сегодня закладывается фундамент автомобильной дороги Физули-Шуша. Эта дорога очень важна, так как ведет в жемчужину Карабаха - Шушу. В то же время это первый проект, реализуемый на освобожденных от оккупации землях. В последние годы в нашей стране проложено много дорог. И могу сказать, что с 2004 года по настоящее время проложено более 16 тысяч километров автомобильных дорог", - заявил Алиев в своем обращении, которое транслировал Гостелеканал АЗТВ.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, в мире

Президент Азербайджана сообщил о строительстве дороги из Физули в Шушу

12:53 17.11.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкКПП в городе Шуша в Карабахе
КПП в городе Шуша в Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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БАКУ, 17 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о строительстве дороги из города Физули в Шушу в Карабахе.
"Сегодня знаменательный, исторический день в жизни нашей страны. Сегодня закладывается фундамент автомобильной дороги Физули-Шуша. Эта дорога очень важна, так как ведет в жемчужину Карабаха - Шушу. В то же время это первый проект, реализуемый на освобожденных от оккупации землях. В последние годы в нашей стране проложено много дорог. И могу сказать, что с 2004 года по настоящее время проложено более 16 тысяч километров автомобильных дорог", - заявил Алиев в своем обращении, которое транслировал Гостелеканал АЗТВ.
Выдвижение колонны с техникой миротворческой бригады на аэродром Ульяновск-Восточный. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 20:44
Общий компромисс. Подробности карабахского мира
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорный КарабахИльхам АлиевВ мире
 
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