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Страны БРИКС выступили за укрепление антикоррупционного сотрудничества
Страны БРИКС выступили за укрепление антикоррупционного сотрудничества
Страны БРИКС выступили за укрепление антикоррупционного сотрудничества, в том числе в вопросах, которые касаются возвращения активов, отказа в предоставлении... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T19:41
2020-11-17T19:41
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС выступили за укрепление антикоррупционного сотрудничества, в том числе в вопросах, которые касаются возвращения активов, отказа в предоставлении убежища коррупционерам и "безопасных гаваней" для сокрытия доходов от коррупции.Очередной саммит БРИКС состоялся во вторник, в этом году он прошел в режиме видеоконференции. По итогам лидеры приняли Московскую декларацию. Документ опубликован на сайте Кремля."Мы подтверждаем свою приверженность развитию международного антикоррупционного сотрудничества... и укреплению взаимодействия стран БРИКС, в том числе в рамках многосторонних механизмов, в соответствии с их национальными правовыми системами, по всем вопросам, связанным с обеспечением соблюдения антикоррупционного законодательства, в том числе касающимся возвращения активов, отказа в предоставлении убежища лицам, совершившим коррупционные преступления, и "безопасных гаваней" для сокрытия доходов от коррупции", - говорится в декларации.Также участники БРИКС приветствовали планы проведения в 2021 году специальной сессии Генассамблеи ООН по борьбе с коррупцией и заверили, что будут вести работу по продвижению конвенции ООН против коррупции в качестве важного канала международного сотрудничества в этой области. Кроме того, лидеры призвали антикоррупционную рабочую группу БРИКС продолжать соответствующую работу.
https://ria.ru/20201117/briks-1585025499.html
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брикс, генеральная ассамблея оон, оон, в мире

Страны БРИКС выступили за укрепление антикоррупционного сотрудничества

19:41 17.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС выступили за укрепление антикоррупционного сотрудничества, в том числе в вопросах, которые касаются возвращения активов, отказа в предоставлении убежища коррупционерам и "безопасных гаваней" для сокрытия доходов от коррупции.
Очередной саммит БРИКС состоялся во вторник, в этом году он прошел в режиме видеоконференции. По итогам лидеры приняли Московскую декларацию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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"Мы подтверждаем свою приверженность развитию международного антикоррупционного сотрудничества... и укреплению взаимодействия стран БРИКС, в том числе в рамках многосторонних механизмов, в соответствии с их национальными правовыми системами, по всем вопросам, связанным с обеспечением соблюдения антикоррупционного законодательства, в том числе касающимся возвращения активов, отказа в предоставлении убежища лицам, совершившим коррупционные преступления, и "безопасных гаваней" для сокрытия доходов от коррупции", - говорится в декларации.
Также участники БРИКС приветствовали планы проведения в 2021 году специальной сессии Генассамблеи ООН по борьбе с коррупцией и заверили, что будут вести работу по продвижению конвенции ООН против коррупции в качестве важного канала международного сотрудничества в этой области. Кроме того, лидеры призвали антикоррупционную рабочую группу БРИКС продолжать соответствующую работу.
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