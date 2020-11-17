Страны БРИКС выступили за укрепление антикоррупционного сотрудничества
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС выступили за укрепление антикоррупционного сотрудничества, в том числе в вопросах, которые касаются возвращения активов, отказа в предоставлении убежища коррупционерам и "безопасных гаваней" для сокрытия доходов от коррупции.
Очередной саммит БРИКС состоялся во вторник, в этом году он прошел в режиме видеоконференции. По итогам лидеры приняли Московскую декларацию. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Мы подтверждаем свою приверженность развитию международного антикоррупционного сотрудничества... и укреплению взаимодействия стран БРИКС, в том числе в рамках многосторонних механизмов, в соответствии с их национальными правовыми системами, по всем вопросам, связанным с обеспечением соблюдения антикоррупционного законодательства, в том числе касающимся возвращения активов, отказа в предоставлении убежища лицам, совершившим коррупционные преступления, и "безопасных гаваней" для сокрытия доходов от коррупции", - говорится в декларации.
Также участники БРИКС приветствовали планы проведения в 2021 году специальной сессии Генассамблеи ООН по борьбе с коррупцией и заверили, что будут вести работу по продвижению конвенции ООН против коррупции в качестве важного канала международного сотрудничества в этой области. Кроме того, лидеры призвали антикоррупционную рабочую группу БРИКС продолжать соответствующую работу.
Вчера, 03:32Группа БРИКС