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МИД России не видит попыток переписать соглашение по Карабаху
МИД России не видит попыток переписать соглашение по Карабаху
Москва приложит все усилия, чтобы не допустить ревизии заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, заявил во вторник глава... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:14
2020-11-17T13:14
2020-11-17T13:19
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
азербайджан
армения
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва приложит все усилия, чтобы не допустить ревизии заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров."Мы сейчас не видим каких-либо попыток переписать, подвергнуть ревизии то заявление, которое было выпущено... Мы будем делать все, чтобы такие попытки не происходили, не увенчались успехом", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, нагорный карабах, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), азербайджан, армения, в мире