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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/soglashenie-1584983261.html
МИД России не видит попыток переписать соглашение по Карабаху
МИД России не видит попыток переписать соглашение по Карабаху
Москва приложит все усилия, чтобы не допустить ревизии заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, заявил во вторник глава... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:14
2020-11-17T13:19
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва приложит все усилия, чтобы не допустить ревизии заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров."Мы сейчас не видим каких-либо попыток переписать, подвергнуть ревизии то заявление, которое было выпущено... Мы будем делать все, чтобы такие попытки не происходили, не увенчались успехом", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.
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россия, нагорный карабах, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), азербайджан, армения, в мире

МИД России не видит попыток переписать соглашение по Карабаху

13:14 17.11.2020 (обновлено: 13:19 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФлаг Азербайджана у села Талыш
Флаг Азербайджана у села Талыш - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва приложит все усилия, чтобы не допустить ревизии заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.
"Мы сейчас не видим каких-либо попыток переписать, подвергнуть ревизии то заявление, которое было выпущено... Мы будем делать все, чтобы такие попытки не происходили, не увенчались успехом", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АзербайджанАрменияВ мире
 
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