Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201117/sochi-1585020021.html
В Сочи усилена санитарная обработка транспорта и обеззараживание багажа
В Сочи усилена санитарная обработка транспорта и обеззараживание багажа
Санитарная обработка на всех видах общественного транспорта в Сочи усилена из-за наплыва туристов в преддверии новогодних праздников и зимнего курортного... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T20:05
2020-11-17T20:05
туризм
коронавирус в россии
туризм
новости - туризм
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152986/08/1529860893_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_ac3fd875ad7a0e0d62e27c0306c0eb13.jpg
СОЧИ, 17 ноя — РИА Новости. Санитарная обработка на всех видах общественного транспорта в Сочи усилена из-за наплыва туристов в преддверии новогодних праздников и зимнего курортного сезона, сообщает администрация города.Бронь отелей в Сочи на новогодние праздники достигает 90 процентов, а многие гостиницы уже полностью закрыли продажи."В преддверии новогодних каникул и старта горнолыжного сезона в аэропорту устанавливают оборудование для ультрафиолетового обеззараживания багажа, проводится обязательная бесконтактная термометрия всех входящих в терминалы пассажиров. А в городских автобусах начали выдавать маски", — говорится в сообщении.Отмечается, что в аэропорту и на железнодорожных станциях размещена визуальная и звуковая информация о действующих на территории города ограничениях. Увеличена частота санитарных обработок помещений. Особое внимание клининговые службы уделяют поверхностям, с которыми чаще всего контактируют граждане.Власти подчеркивают, что ежедневно на линию выходит более 800 автобусов, при этом каждый проходит предрейсовую дезинфекцию."Мы готовы к увеличению пассажиропотока в 1,5-2 раза в преддверии зимнего курортного сезона и новогодних праздников. Чтобы избежать очередей и обеспечить социальное дистанцирование, будет открыта вторая часть зоны досмотра, также оборудованная всем необходимым для соблюдения действующего санитарного режима", – цитируются в сообщении слова начальника железнодорожной станции Сочи Максима Левченко. Сегодня около трех тысяч гостей в сутки прибывают в Сочи по железной дороге.
https://ria.ru/20201108/sochi-1583420025.html
https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152986/08/1529860893_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_c4cff5f28a8416afc84a5efbc4dd9145.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, сочи

В Сочи усилена санитарная обработка транспорта и обеззараживание багажа

20:05 17.11.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСкоростной электропоезд "Ласточка" в Сочи
Скоростной электропоезд Ласточка в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 17 ноя — РИА Новости. Санитарная обработка на всех видах общественного транспорта в Сочи усилена из-за наплыва туристов в преддверии новогодних праздников и зимнего курортного сезона, сообщает администрация города.
Бронь отелей в Сочи на новогодние праздники достигает 90 процентов, а многие гостиницы уже полностью закрыли продажи.
"В преддверии новогодних каникул и старта горнолыжного сезона в аэропорту устанавливают оборудование для ультрафиолетового обеззараживания багажа, проводится обязательная бесконтактная термометрия всех входящих в терминалы пассажиров. А в городских автобусах начали выдавать маски", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в аэропорту и на железнодорожных станциях размещена визуальная и звуковая информация о действующих на территории города ограничениях. Увеличена частота санитарных обработок помещений. Особое внимание клининговые службы уделяют поверхностям, с которыми чаще всего контактируют граждане.
Курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 08:00Туризм
Курорт контрастов: чем удивит Сочи в этом зимнем сезоне
Власти подчеркивают, что ежедневно на линию выходит более 800 автобусов, при этом каждый проходит предрейсовую дезинфекцию.
"Мы готовы к увеличению пассажиропотока в 1,5-2 раза в преддверии зимнего курортного сезона и новогодних праздников. Чтобы избежать очередей и обеспечить социальное дистанцирование, будет открыта вторая часть зоны досмотра, также оборудованная всем необходимым для соблюдения действующего санитарного режима", – цитируются в сообщении слова начальника железнодорожной станции Сочи Максима Левченко. Сегодня около трех тысяч гостей в сутки прибывают в Сочи по железной дороге.
Район Бо-Каап в Кейптауне - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 08:00Туризм
Экзотика сафари и вино для Наполеона. Идеальный отпуск в ЮАР
 
ТуризмКоронавирус в РоссииТуризмНовости - ТуризмСочи
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:54СК опроверг слухи о задержании жены мэра Томска
10:54В МИД прокомментировали отказ Баку обсуждать статус Карабаха
10:54Чиновники рассказали, когда в Крыму планируется ввести курортный сбор
10:51Счетная палата сообщила об "аномалиях" в IT-расходах министерств
10:50На YouTube станет еще больше рекламы
10:49В МИД прокомментировали события в Армении после соглашения по Карабаху
10:48Нашелся владелец хранящихся на Байконуре кораблей "Буран"
10:43Матвиенко отвергла вероятность дефицита лекарств в России
10:42В МИД прокомментировали итоги выбора президента Молдавии
10:40Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об удаленной работе
10:40Клишас объяснил отправку миротворцев в Карабах без согласия Совфеда
10:38Косачев назвал договоренности по Карабаху личным успехом Путина
10:38Госдеп США направит Карабаху новую гуманитарную помощь
10:35Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
Лента новостейМолния