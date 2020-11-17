https://ria.ru/20201117/sochi-1585020021.html
В Сочи усилена санитарная обработка транспорта и обеззараживание багажа
В Сочи усилена санитарная обработка транспорта и обеззараживание багажа
Санитарная обработка на всех видах общественного транспорта в Сочи усилена из-за наплыва туристов в преддверии новогодних праздников и зимнего курортного... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T20:05
2020-11-17T20:05
2020-11-17T20:05
туризм
коронавирус в россии
туризм
новости - туризм
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152986/08/1529860893_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_ac3fd875ad7a0e0d62e27c0306c0eb13.jpg
СОЧИ, 17 ноя — РИА Новости. Санитарная обработка на всех видах общественного транспорта в Сочи усилена из-за наплыва туристов в преддверии новогодних праздников и зимнего курортного сезона, сообщает администрация города.Бронь отелей в Сочи на новогодние праздники достигает 90 процентов, а многие гостиницы уже полностью закрыли продажи."В преддверии новогодних каникул и старта горнолыжного сезона в аэропорту устанавливают оборудование для ультрафиолетового обеззараживания багажа, проводится обязательная бесконтактная термометрия всех входящих в терминалы пассажиров. А в городских автобусах начали выдавать маски", — говорится в сообщении.Отмечается, что в аэропорту и на железнодорожных станциях размещена визуальная и звуковая информация о действующих на территории города ограничениях. Увеличена частота санитарных обработок помещений. Особое внимание клининговые службы уделяют поверхностям, с которыми чаще всего контактируют граждане.Власти подчеркивают, что ежедневно на линию выходит более 800 автобусов, при этом каждый проходит предрейсовую дезинфекцию."Мы готовы к увеличению пассажиропотока в 1,5-2 раза в преддверии зимнего курортного сезона и новогодних праздников. Чтобы избежать очередей и обеспечить социальное дистанцирование, будет открыта вторая часть зоны досмотра, также оборудованная всем необходимым для соблюдения действующего санитарного режима", – цитируются в сообщении слова начальника железнодорожной станции Сочи Максима Левченко. Сегодня около трех тысяч гостей в сутки прибывают в Сочи по железной дороге.
https://ria.ru/20201108/sochi-1583420025.html
https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152986/08/1529860893_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_c4cff5f28a8416afc84a5efbc4dd9145.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, сочи
СОЧИ, 17 ноя — РИА Новости. Санитарная обработка на всех видах общественного транспорта в Сочи усилена из-за наплыва туристов в преддверии новогодних праздников и зимнего курортного сезона, сообщает администрация города.
Бронь отелей в Сочи на новогодние праздники достигает 90 процентов, а многие гостиницы уже полностью закрыли продажи.
"В преддверии новогодних каникул и старта горнолыжного сезона в аэропорту устанавливают оборудование для ультрафиолетового обеззараживания багажа, проводится обязательная бесконтактная термометрия всех входящих в терминалы пассажиров. А в городских автобусах начали выдавать маски", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в аэропорту и на железнодорожных станциях размещена визуальная и звуковая информация о действующих на территории города ограничениях. Увеличена частота санитарных обработок помещений. Особое внимание клининговые службы уделяют поверхностям, с которыми чаще всего контактируют граждане.
Власти подчеркивают, что ежедневно на линию выходит более 800 автобусов, при этом каждый проходит предрейсовую дезинфекцию.
"Мы готовы к увеличению пассажиропотока в 1,5-2 раза в преддверии зимнего курортного сезона и новогодних праздников. Чтобы избежать очередей и обеспечить социальное дистанцирование, будет открыта вторая часть зоны досмотра, также оборудованная всем необходимым для соблюдения действующего санитарного режима", – цитируются в сообщении слова начальника железнодорожной станции Сочи Максима Левченко. Сегодня около трех тысяч гостей в сутки прибывают в Сочи по железной дороге.