https://ria.ru/20201117/sochi-1585020021.html

В Сочи усилена санитарная обработка транспорта и обеззараживание багажа

В Сочи усилена санитарная обработка транспорта и обеззараживание багажа

Санитарная обработка на всех видах общественного транспорта в Сочи усилена из-за наплыва туристов в преддверии новогодних праздников и зимнего курортного... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T20:05

2020-11-17T20:05

2020-11-17T20:05

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СОЧИ, 17 ноя — РИА Новости. Санитарная обработка на всех видах общественного транспорта в Сочи усилена из-за наплыва туристов в преддверии новогодних праздников и зимнего курортного сезона, сообщает администрация города.Бронь отелей в Сочи на новогодние праздники достигает 90 процентов, а многие гостиницы уже полностью закрыли продажи."В преддверии новогодних каникул и старта горнолыжного сезона в аэропорту устанавливают оборудование для ультрафиолетового обеззараживания багажа, проводится обязательная бесконтактная термометрия всех входящих в терминалы пассажиров. А в городских автобусах начали выдавать маски", — говорится в сообщении.Отмечается, что в аэропорту и на железнодорожных станциях размещена визуальная и звуковая информация о действующих на территории города ограничениях. Увеличена частота санитарных обработок помещений. Особое внимание клининговые службы уделяют поверхностям, с которыми чаще всего контактируют граждане.Власти подчеркивают, что ежедневно на линию выходит более 800 автобусов, при этом каждый проходит предрейсовую дезинфекцию."Мы готовы к увеличению пассажиропотока в 1,5-2 раза в преддверии зимнего курортного сезона и новогодних праздников. Чтобы избежать очередей и обеспечить социальное дистанцирование, будет открыта вторая часть зоны досмотра, также оборудованная всем необходимым для соблюдения действующего санитарного режима", – цитируются в сообщении слова начальника железнодорожной станции Сочи Максима Левченко. Сегодня около трех тысяч гостей в сутки прибывают в Сочи по железной дороге.

https://ria.ru/20201108/sochi-1583420025.html

https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, сочи