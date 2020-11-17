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Мишустин назначил нового замруководителя Россельхознадзора
Мишустин назначил нового замруководителя Россельхознадзора
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Антона Кармазина на должность заместителя руководителя Россельхознадзора, соответствующее распоряжение опубликовано... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:47
2020-11-17T16:47
михаил мишустин
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
николай власов
астраханская область
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Антона Кармазина на должность заместителя руководителя Россельхознадзора, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Назначить Кармазина Антона Павловича заместителем руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору", - говорится в распоряжении.Кармазин до нового назначения занимал должность руководителя управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии. Родился в 1979 году, является кандидатом биологических наук.В октябре в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта от должности замруководителя Россельхознадзора был освобожден Николай Власов. Он занимал эту должность с апреля 2008 года.
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михаил мишустин, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), николай власов, астраханская область, общество

Мишустин назначил нового замруководителя Россельхознадзора

16:47 17.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время заседания в режиме видеоконференции президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время заседания в режиме видеоконференции президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Антона Кармазина на должность заместителя руководителя Россельхознадзора, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Назначить Кармазина Антона Павловича заместителем руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору", - говорится в распоряжении.
Кармазин до нового назначения занимал должность руководителя управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии. Родился в 1979 году, является кандидатом биологических наук.
В октябре в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта от должности замруководителя Россельхознадзора был освобожден Николай Власов. Он занимал эту должность с апреля 2008 года.
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Михаил МишустинФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Николай ВласовАстраханская областьОбщество
 
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