https://ria.ru/20201117/rosselkhoznadzor-1585033473.html

Мишустин назначил нового замруководителя Россельхознадзора

Мишустин назначил нового замруководителя Россельхознадзора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Антона Кармазина на должность заместителя руководителя Россельхознадзора, соответствующее распоряжение опубликовано... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T16:47

2020-11-17T16:47

2020-11-17T16:47

михаил мишустин

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

николай власов

астраханская область

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Антона Кармазина на должность заместителя руководителя Россельхознадзора, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Назначить Кармазина Антона Павловича заместителем руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору", - говорится в распоряжении.Кармазин до нового назначения занимал должность руководителя управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии. Родился в 1979 году, является кандидатом биологических наук.В октябре в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта от должности замруководителя Россельхознадзора был освобожден Николай Власов. Он занимал эту должность с апреля 2008 года.

https://ria.ru/20201106/zhivotnye-1583446015.html

астраханская область

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михаил мишустин, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), николай власов, астраханская область, общество