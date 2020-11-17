https://ria.ru/20201117/ptitsy-1585359289.html

Экологи "Мосприроды" рассказали, как подкармливать птиц зимой

Экологи "Мосприроды" рассказали, как подкармливать птиц зимой

Подкармливать птиц зимой можно только при отрицательных температурах и снежном покрове, бросать еду в воду нельзя, важно класть еду в кормушку не чаще 1-2 раз в РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:50

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подкармливать птиц зимой можно только при отрицательных температурах и снежном покрове, бросать еду в воду нельзя, важно класть еду в кормушку не чаще 1-2 раз в день и в одно и то же время, сообщает пресс-служба московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что при подкормке надо соблюдать ряд правил, например, количество еды не должно быть избыточным. "Ведь все то, что не съедят птицы, привлечет серых крыс и поможет увеличить их популяцию. Также нельзя бросать корм в воду: это ведет к загрязнению водоемов пищевыми продуктами. Не стоит нести в кормушки то, что вы собирались выбросить: кладите только свежие, неиспорченные продукты", - рассказали в пресс-службе.В пресс-службе сообщили, что злаки, семена диких трав и подсолнечника в кормушке привлекут щеглов и зеленушек. Для синичек подойдет несоленое сало, просо, цельный овес, семена льна и ячменя, подсушенные крошки белого хлеба."Орехи и желуди – лакомство дятлов и соек; а на засушенные ягоды рябины или боярышника слетятся самые красивые обитатели Москвы – снегири, свиристели, чижи и дрозды. Воробьи тоже любят семена подсолнечника, а еще овсяные хлопья, зерна пшеницы и ячменя", - рассказали в пресс-службе.Специалисты ГПБУ "Мосприрода" также напомнили, что всем птицам вредны любые жареные, соленые, перченые, копченые продукты, ржаной хлеб, сдоба, свежий белый хлеб, пшено, фрукты, миндаль.Также в пресс-службе добавили, что самостоятельно установить кормушку для птиц можно на высоте 1,5 метра от земли и лучше подальше от дорог. "По конструкции кормушка для мелких лесных птиц должна быть закрытой с небольшим входом или открытой, но с дополнительными рейками, чтобы голуби или вороны не смогли подобраться к еде. На природных территориях развешивать кормушки можно начинать уже в ноябре. Не стоит заполнять их кормом слишком часто, чтобы птицы не отвыкли от самостоятельного поиска: приносите еду 1-2 раза в сутки в одно и то же время", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201001/ptitsy-1578285953.html

https://ria.ru/20200319/1568837560.html

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мосприрода, москва, общество