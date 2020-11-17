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Российский эксперт: соглашение ВРЭП укрепит торговые позиции КНР в АТР
Российский эксперт: соглашение ВРЭП укрепит торговые позиции КНР в АТР
Соглашение о создании зоны свободной торговли ВРЭП укрепит торговые позиции Китая в АТР на фоне перспектив возрождения ТТП, рассказал Sputnik руководитель... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:29
2020-11-17T17:29
2020-11-17T17:29
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МОСКВА, 17 ноя – Проект "Россия-Китай: Главное". Соглашение о создании зоны свободной торговли ВРЭП укрепит торговые позиции Китая в АТР на фоне перспектив возрождения ТТП, рассказал Sputnik руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.Соглашение, создающее зону свободной торговли, в которую вовлечена почти треть мировой экономики, было подписано 15 ноября. Соглашение о ВРЭП подписали 10 стран АСЕАН - Вьетнам, Таиланд, Мьянма, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бруней и Филиппины, а также 5 стран-диалоговых партнеров регионального блока - Япония, Китай, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.Островский не исключил, что в случае прихода к власти администрации Джо Байдена, США могут вернуться к соглашению Транстихоокеанского партнерства. В этом свете подписание соглашения ВРЭП поможет Китаю еще большей укрепить свои позиции в регионе."Соглашение ВРЭП, безусловно, улучшит возможности Китая по торговле в регионе. Для Китая и так не было больших ограничений. Объемы торговли Китая со странами АСЕАН сопоставимы с объемами торговли Китая с ЕС. И этот показатель увеличивается с каждым годом. Американо-китайская торговля за прошлый год просела почти на 100 миллиардов долларов, в то же время почти на эти же 100 миллиардов долларов увеличился объем торговли Китая со странами АСЕАН", - сказал эксперт в интервью Sputnik."С 2010 по 2020 годы резко расширился объем торговли между Китаем и странами АСЕАН. Я думаю, товарооборот продолжит расти", - добавил Островский.Согласно данным главного таможенного управления КНР, в 2019 году объем торговли Китая с АСЕАН вырос на 14,1% в годовом выражении и составил 4,43 триллиона юаней. Для сравнения, двусторонний товарооборот Китая и ЕС в 2019 года составил 4,86 триллиона юаней.Эксперт отметил, что создание ЗСТ во многом тормозилось позицией Японии и Кореи по вопросам тарифов на сельхозпродукцию, в частности рис. "Сейчас, видимо, вопрос по рису был решен", - сказал он.В 2015 году США и 11 стран образовали Транстихоокеанское партнерство, предполагающее создание зону свободной торговли, и заочно конкурирующее с ВРЭП. Однако в 2016 году США вышли из партнерства. Это стало одним из первых решений Дональда Трампа на посту президента страны.
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китай, торговля, экономика
МОСКВА, 17 ноя – Проект "Россия-Китай: Главное"
. Соглашение о создании зоны свободной торговли ВРЭП укрепит торговые позиции Китая
в АТР на фоне перспектив возрождения ТТП, рассказал Sputnik руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский
.
Соглашение, создающее зону свободной торговли, в которую вовлечена почти треть мировой экономики, было подписано 15 ноября. Соглашение о ВРЭП подписали 10 стран АСЕАН - Вьетнам, Таиланд, Мьянма, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Сингапур
, Индонезия, Бруней
и Филиппины
, а также 5 стран-диалоговых партнеров регионального блока - Япония
, Китай, Южная Корея, Австралия
и Новая Зеландия
.
Островский
не исключил, что в случае прихода к власти администрации Джо Байдена
, США
могут вернуться к соглашению Транстихоокеанского партнерства. В этом свете подписание соглашения ВРЭП поможет Китаю еще большей укрепить свои позиции в регионе.
"Соглашение ВРЭП, безусловно, улучшит возможности Китая по торговле в регионе. Для Китая и так не было больших ограничений. Объемы торговли Китая со странами АСЕАН сопоставимы с объемами торговли Китая с ЕС. И этот показатель увеличивается с каждым годом. Американо-китайская торговля за прошлый год просела почти на 100 миллиардов долларов, в то же время почти на эти же 100 миллиардов долларов увеличился объем торговли Китая со странами АСЕАН", - сказал эксперт в интервью Sputnik.
"С 2010 по 2020 годы резко расширился объем торговли между Китаем и странами АСЕАН. Я думаю, товарооборот продолжит расти", - добавил Островский.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, в 2019 году объем торговли Китая с АСЕАН вырос на 14,1% в годовом выражении и составил 4,43 триллиона юаней. Для сравнения, двусторонний товарооборот Китая и ЕС в 2019 года составил 4,86 триллиона юаней.
Эксперт отметил, что создание ЗСТ во многом тормозилось позицией Японии и Кореи по вопросам тарифов на сельхозпродукцию, в частности рис. "Сейчас, видимо, вопрос по рису был решен", - сказал он.
В 2015 году США и 11 стран образовали Транстихоокеанское партнерство, предполагающее создание зону свободной торговли, и заочно конкурирующее с ВРЭП. Однако в 2016 году США вышли из партнерства. Это стало одним из первых решений Дональда Трампа
на посту президента страны.