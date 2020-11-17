https://ria.ru/20201117/oteli-1584950347.html

Названы регионы, в которых больше всего отелей со спа-услугами

Названы регионы, в которых больше всего отелей со спа-услугами

Эксперты подсчитали, в каких регионах больше всего отелей, предоставляющих оздоровительные и спа-услуги, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T11:40

2020-11-17T11:40

2020-11-17T11:40

туризм

туризм

гостиницы

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красная поляна

новости - туризм

кабардино-балкарская республика (кбр)

карачаево-черкесская республика (кчр)

домбай

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Эксперты подсчитали, в каких регионах больше всего отелей, предоставляющих оздоровительные и спа-услуги, сообщает OneTwoTrip. Больше всего гостиниц (57 процентов), в которых можно отправиться в спа-центр, баню, сауну и так далее, расположено в Республики Алтай. В Ленинградской области 56 процентов мест размещения готовы провести оздоровительные процедуры, а в Адыгее — 44 процента.Отели, предоставляющие оздоровительные услуги, есть не только в курортных местах. Так, в Подмосковье спа-центры открыты в каждой третьей гостинице, а в Ленинградской области – в каждой второй, в Тверской и Калужской областях таких мест размещения примерно 40 процентов, чуть меньше – в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Карелии (по 37 процентов).Эксперты подчеркивают, что в исследовании речь идет именно о регионах — если рассматривать отдельно крупные города или курортные поселки, результаты будут другие.К примеру, среди курортов первое место по количеству объектов размещения, предлагающих оздоровительные и спа-услуги, занимает Шерегеш — их там 45 процентов. Второе место делят Домбай и Красная Поляна с результатом в 39 процентов. И на третьем месте — Суздаль, где расслабиться в бане или сауне можно в 38 процентах отелей.

https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html

https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html

красная поляна

домбай

ленинградская область

московская область (подмосковье)

республика алтай

суздаль

республика карелия

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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