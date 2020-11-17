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Туризм
https://ria.ru/20201117/oteli-1584950347.html
Названы регионы, в которых больше всего отелей со спа-услугами
Названы регионы, в которых больше всего отелей со спа-услугами
Эксперты подсчитали, в каких регионах больше всего отелей, предоставляющих оздоровительные и спа-услуги, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T11:40
2020-11-17T11:40
туризм
туризм
гостиницы
отели
красная поляна
новости - туризм
кабардино-балкарская республика (кбр)
карачаево-черкесская республика (кчр)
домбай
ленинградская область
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Эксперты подсчитали, в каких регионах больше всего отелей, предоставляющих оздоровительные и спа-услуги, сообщает OneTwoTrip. Больше всего гостиниц (57 процентов), в которых можно отправиться в спа-центр, баню, сауну и так далее, расположено в Республики Алтай. В Ленинградской области 56 процентов мест размещения готовы провести оздоровительные процедуры, а в Адыгее — 44 процента.Отели, предоставляющие оздоровительные услуги, есть не только в курортных местах. Так, в Подмосковье спа-центры открыты в каждой третьей гостинице, а в Ленинградской области – в каждой второй, в Тверской и Калужской областях таких мест размещения примерно 40 процентов, чуть меньше – в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Карелии (по 37 процентов).Эксперты подчеркивают, что в исследовании речь идет именно о регионах — если рассматривать отдельно крупные города или курортные поселки, результаты будут другие.К примеру, среди курортов первое место по количеству объектов размещения, предлагающих оздоровительные и спа-услуги, занимает Шерегеш — их там 45 процентов. Второе место делят Домбай и Красная Поляна с результатом в 39 процентов. И на третьем месте — Суздаль, где расслабиться в бане или сауне можно в 38 процентах отелей.
https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html
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красная поляна
домбай
ленинградская область
московская область (подмосковье)
республика алтай
суздаль
республика карелия
республика адыгея
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туризм, гостиницы, отели, красная поляна, новости - туризм, кабардино-балкарская республика (кбр), карачаево-черкесская республика (кчр), домбай, ленинградская область, московская область (подмосковье), республика алтай, суздаль, республика карелия, республика адыгея

Названы регионы, в которых больше всего отелей со спа-услугами

11:40 17.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПациентка на сеансе грязелечения в санатории "Саки" в Крыму
Пациентка на сеансе грязелечения в санатории Саки в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Эксперты подсчитали, в каких регионах больше всего отелей, предоставляющих оздоровительные и спа-услуги, сообщает OneTwoTrip.
Больше всего гостиниц (57 процентов), в которых можно отправиться в спа-центр, баню, сауну и так далее, расположено в Республики Алтай. В Ленинградской области 56 процентов мест размещения готовы провести оздоровительные процедуры, а в Адыгее — 44 процента.
Отели, предоставляющие оздоровительные услуги, есть не только в курортных местах. Так, в Подмосковье спа-центры открыты в каждой третьей гостинице, а в Ленинградской области – в каждой второй, в Тверской и Калужской областях таких мест размещения примерно 40 процентов, чуть меньше – в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Карелии (по 37 процентов).
Эксперты подчеркивают, что в исследовании речь идет именно о регионах — если рассматривать отдельно крупные города или курортные поселки, результаты будут другие.
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К примеру, среди курортов первое место по количеству объектов размещения, предлагающих оздоровительные и спа-услуги, занимает Шерегеш — их там 45 процентов. Второе место делят Домбай и Красная Поляна с результатом в 39 процентов. И на третьем месте — Суздаль, где расслабиться в бане или сауне можно в 38 процентах отелей.
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