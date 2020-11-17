Круглый стол о борьбе с онкологией
18 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: ""Cancer survivor": можем ли мы это сказать по-русски?".
Задать вопрос
Участники:
- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Евгений КАМКИН;
- генеральный директор НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей КАПРИН;
- директор Благотворительного фонда "Подари жизнь" Екатерина ШЕРГОВА;
- директор Благотворительного фонда "1помогает" Елена ЛЮБОВИНА;
- член управляющего совета Благотворительного фонда "Вера" Нюта ФЕДЕРМЕССЕР;
- председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел САВЧУК;
- заместитель Главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА;
- обозреватель по социальным вопросам "Российской газеты" Ирина НЕВИННАЯ;
- руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО "Национальные приоритеты" Юлия ГРЯЗНОВА.
Минздрав России и АНО "Национальные приоритеты" в рамках нацпроекта "Здравоохранение" запустили коммуникационный проект ""Сancer survivor". Как это будет по-русски?". Термин "cancer survivor" переводят на русский язык как "тот, кто пережил рак". Возможно ли в нашей стране найти подходящее определение для выздоровевших и живущих с онкологическим заболеванием пациентов? Позитивные изменения уже происходят в онкологической службе России. Нужно менять и отношение людей к этим болезням. Необходимо помочь россиянам избавиться от страха и предубеждений.
В настоящий момент завершен сбор предложений и открыто голосование по ссылке.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Евгений КАМКИН;
- генеральный директор НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей КАПРИН;
- директор Благотворительного фонда "Подари жизнь" Екатерина ШЕРГОВА;
- директор Благотворительного фонда "1помогает" Елена ЛЮБОВИНА;
- член управляющего совета Благотворительного фонда "Вера" Нюта ФЕДЕРМЕССЕР;
- председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел САВЧУК;
- заместитель Главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА;
- обозреватель по социальным вопросам "Российской газеты" Ирина НЕВИННАЯ;
- руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО "Национальные приоритеты" Юлия ГРЯЗНОВА.
Минздрав России и АНО "Национальные приоритеты" в рамках нацпроекта "Здравоохранение" запустили коммуникационный проект ""Сancer survivor". Как это будет по-русски?". Термин "cancer survivor" переводят на русский язык как "тот, кто пережил рак". Возможно ли в нашей стране найти подходящее определение для выздоровевших и живущих с онкологическим заболеванием пациентов? Позитивные изменения уже происходят в онкологической службе России. Нужно менять и отношение людей к этим болезням. Необходимо помочь россиянам избавиться от страха и предубеждений.
В настоящий момент завершен сбор предложений и открыто голосование по ссылке.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru