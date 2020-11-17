https://ria.ru/20201117/onkologiya-1584936792.html

Круглый стол о борьбе с онкологией

Круглый стол о борьбе с онкологией

18 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: ""Cancer survivor": можем ли мы это сказать по-русски?".

2020-11-17T09:30

2020-11-17T09:30

2020-11-17T09:30

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1584936792.jpg?1605594616

Задать вопросУчастники:- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Евгений КАМКИН;- генеральный директор НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей КАПРИН;- директор Благотворительного фонда "Подари жизнь" Екатерина ШЕРГОВА;- директор Благотворительного фонда "1помогает" Елена ЛЮБОВИНА; - член управляющего совета Благотворительного фонда "Вера" Нюта ФЕДЕРМЕССЕР;- председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел САВЧУК;- заместитель Главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА; - обозреватель по социальным вопросам "Российской газеты" Ирина НЕВИННАЯ; - руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО "Национальные приоритеты" Юлия ГРЯЗНОВА.Минздрав России и АНО "Национальные приоритеты" в рамках нацпроекта "Здравоохранение" запустили коммуникационный проект ""Сancer survivor". Как это будет по-русски?". Термин "cancer survivor" переводят на русский язык как "тот, кто пережил рак". Возможно ли в нашей стране найти подходящее определение для выздоровевших и живущих с онкологическим заболеванием пациентов? Позитивные изменения уже происходят в онкологической службе России. Нужно менять и отношение людей к этим болезням. Необходимо помочь россиянам избавиться от страха и предубеждений. В настоящий момент завершен сбор предложений и открыто голосование по ссылке. Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы