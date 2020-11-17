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https://ria.ru/20201117/ombudsmeny-1585016158.html
Москалькова призвала всех омбудсменов вакцинироваться от COVID-19
Москалькова призвала всех омбудсменов вакцинироваться от COVID-19
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала омбудсменов вакцинироваться от коронавирусной инфекции, отметив, что готова это сделать в... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:33
2020-11-17T15:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
татьяна москалькова
российская академия наук
воз
белоруссия
бразилия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала омбудсменов вакцинироваться от коронавирусной инфекции, отметив, что готова это сделать в ближайшее время, а также оказать коллегам необходимую помощь в получении вакцины.Москалькова приняла участие в IV международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов"."...Призываю всех омбудсменов пройти вакцинацию от инфекции COVID-19. В России разработаны апробированы и зарегистрированы два вида вакцины. Я со своей стороны готова оказать содействие омбудсменам и другим участникам форума в получении тех вакцин, которые зарегистрированы в России. Я тоже готова вакцинироваться в ближайшее время", - сказала Москалькова в ходе конференции."Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации вакцины.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" и вакцина Центра имени Чумакова РАН.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201117/voz-1585000004.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна москалькова, российская академия наук, воз, белоруссия, бразилия, оаэ, общество

Москалькова призвала всех омбудсменов вакцинироваться от COVID-19

15:33 17.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра городской поликлиники №7 в Симферополе держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак"
Медсестра городской поликлиники №7 в Симферополе держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала омбудсменов вакцинироваться от коронавирусной инфекции, отметив, что готова это сделать в ближайшее время, а также оказать коллегам необходимую помощь в получении вакцины.
Москалькова приняла участие в IV международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".
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"...Призываю всех омбудсменов пройти вакцинацию от инфекции COVID-19. В России разработаны апробированы и зарегистрированы два вида вакцины. Я со своей стороны готова оказать содействие омбудсменам и другим участникам форума в получении тех вакцин, которые зарегистрированы в России. Я тоже готова вакцинироваться в ближайшее время", - сказала Москалькова в ходе конференции.
"Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации вакцины.
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В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.
На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" и вакцина Центра имени Чумакова РАН.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыТатьяна МоскальковаРоссийская академия наукВОЗБелоруссияБразилияОАЭОбщество
 
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