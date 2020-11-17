Москалькова призвала всех омбудсменов вакцинироваться от COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра городской поликлиники №7 в Симферополе держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак"
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала омбудсменов вакцинироваться от коронавирусной инфекции, отметив, что готова это сделать в ближайшее время, а также оказать коллегам необходимую помощь в получении вакцины.
Москалькова приняла участие в IV международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".
"...Призываю всех омбудсменов пройти вакцинацию от инфекции COVID-19. В России разработаны апробированы и зарегистрированы два вида вакцины. Я со своей стороны готова оказать содействие омбудсменам и другим участникам форума в получении тех вакцин, которые зарегистрированы в России. Я тоже готова вакцинироваться в ближайшее время", - сказала Москалькова в ходе конференции.
"Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации вакцины.
В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.
На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" и вакцина Центра имени Чумакова РАН.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19