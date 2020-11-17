https://ria.ru/20201117/ombudsmeny-1585016158.html

Москалькова призвала всех омбудсменов вакцинироваться от COVID-19

Москалькова призвала всех омбудсменов вакцинироваться от COVID-19

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала омбудсменов вакцинироваться от коронавирусной инфекции, отметив, что готова это сделать в... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T15:33

2020-11-17T15:33

2020-11-17T15:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

татьяна москалькова

российская академия наук

воз

белоруссия

бразилия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала омбудсменов вакцинироваться от коронавирусной инфекции, отметив, что готова это сделать в ближайшее время, а также оказать коллегам необходимую помощь в получении вакцины.Москалькова приняла участие в IV международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов"."...Призываю всех омбудсменов пройти вакцинацию от инфекции COVID-19. В России разработаны апробированы и зарегистрированы два вида вакцины. Я со своей стороны готова оказать содействие омбудсменам и другим участникам форума в получении тех вакцин, которые зарегистрированы в России. Я тоже готова вакцинироваться в ближайшее время", - сказала Москалькова в ходе конференции."Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации вакцины.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" и вакцина Центра имени Чумакова РАН.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/voz-1585000004.html

https://ria.ru/20201117/vaktsinatsiya-1584997823.html

белоруссия

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