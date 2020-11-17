https://ria.ru/20201117/oblysenie-1584926555.html

Врач раскрыл глубинные причины облысения при COVID-19

Врач раскрыл глубинные причины облысения при COVID-19

Коронавирус может приводить к выпадению волос на голове и лице. Почему это происходит и как справиться с этой проблемой, объяснил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T04:19

2020-11-17T04:19

2020-11-17T04:19

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Коронавирус может приводить к выпадению волос на голове и лице. Почему это происходит и как справиться с этой проблемой, объяснил в интервью радио Sputnik врач-трихолог Георгий Абрамов.Влияние коронавируса на организм человека до сих пор не изучено до конца. К выпадению волос он, скорее всего, имеет опосредованное отношение, а не прямое. Врач Георгий Абрамов считает, что дело в стрессе, который неразрывно связан с пандемией.При этом Георгий Абрамов рассказал, что выпадение волос из-за коронавируса можно остановить, если вовремя обратиться к нужному врачу."Суть в том, что если в организме запустился процесс, когда иммунитет против хозяина, то сегодня из-за таких аутоиммунных процессов больше сотни диагнозов и болезней. Иммунитет атакует и нашу щитовидную железу, и суставы, и волосы, и очень много органов. Говорить, что выпадение волос не волнует, это не понимать суть. Это должно волновать. Если у мужчины на бороде или голове начали выпадать волосы, надо идти не только к дерматологу и трихологу, но и к иммунологу", – посоветовал Георгий Абрамов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20201117/onischenko-1584923730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество