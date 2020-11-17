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Врач раскрыл глубинные причины облысения при COVID-19
Врач раскрыл глубинные причины облысения при COVID-19
Коронавирус может приводить к выпадению волос на голове и лице. Почему это происходит и как справиться с этой проблемой, объяснил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T04:19
2020-11-17T04:19
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Коронавирус может приводить к выпадению волос на голове и лице. Почему это происходит и как справиться с этой проблемой, объяснил в интервью радио Sputnik врач-трихолог Георгий Абрамов.Влияние коронавируса на организм человека до сих пор не изучено до конца. К выпадению волос он, скорее всего, имеет опосредованное отношение, а не прямое. Врач Георгий Абрамов считает, что дело в стрессе, который неразрывно связан с пандемией.При этом Георгий Абрамов рассказал, что выпадение волос из-за коронавируса можно остановить, если вовремя обратиться к нужному врачу."Суть в том, что если в организме запустился процесс, когда иммунитет против хозяина, то сегодня из-за таких аутоиммунных процессов больше сотни диагнозов и болезней. Иммунитет атакует и нашу щитовидную железу, и суставы, и волосы, и очень много органов. Говорить, что выпадение волос не волнует, это не понимать суть. Это должно волновать. Если у мужчины на бороде или голове начали выпадать волосы, надо идти не только к дерматологу и трихологу, но и к иммунологу", – посоветовал Георгий Абрамов в интервью радио Sputnik.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество

Врач раскрыл глубинные причины облысения при COVID-19

04:19 17.11.2020
 
© Fotolia / KurhanВозрастное облысение
Возрастное облысение - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Fotolia / Kurhan
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Коронавирус может приводить к выпадению волос на голове и лице. Почему это происходит и как справиться с этой проблемой, объяснил в интервью радио Sputnik врач-трихолог Георгий Абрамов.
Влияние коронавируса на организм человека до сих пор не изучено до конца. К выпадению волос он, скорее всего, имеет опосредованное отношение, а не прямое. Врач Георгий Абрамов считает, что дело в стрессе, который неразрывно связан с пандемией.
"Сегодня на 100% доказано, что облысение абсолютно аутоиммунный процесс, то есть иммунитет атакует собственные волосы. Очень часто такой процесс запускает именно стресс. Когда мы говорим про стресс, то надо понимать, что поход на работу, где начальник дурак – это не стресс, это обычная нормальная жизнь. Стресс выходит за рамки совсем уже очень далеко. Пандемия, которая есть, к сожалению, на некоторых влияет очень сильно", – объяснил врач.
При этом Георгий Абрамов рассказал, что выпадение волос из-за коронавируса можно остановить, если вовремя обратиться к нужному врачу.
"Суть в том, что если в организме запустился процесс, когда иммунитет против хозяина, то сегодня из-за таких аутоиммунных процессов больше сотни диагнозов и болезней. Иммунитет атакует и нашу щитовидную железу, и суставы, и волосы, и очень много органов. Говорить, что выпадение волос не волнует, это не понимать суть. Это должно волновать. Если у мужчины на бороде или голове начали выпадать волосы, надо идти не только к дерматологу и трихологу, но и к иммунологу", – посоветовал Георгий Абрамов в интервью радио Sputnik.
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