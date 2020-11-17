https://ria.ru/20201117/nedonoshennyedeti-1584946106.html
Подкаст "Это надолго": что нужно знать о недоношенных детях
Подкаст "Это надолго": что нужно знать о недоношенных детях
Давайте начистоту: тема недоношенности в России табуирована и болезненна, несмотря на то, что примерно каждый десятый малыш рождается раньше срока. Почему могут случиться преждевременные роды? Вырастет ли такой ребёнок здоровым? Какие родители находятся в "группе риска" в первую очередь? Отвечаем на вопросы в Международный день недоношенных детей.
2020-11-17T11:00
2020-11-17T11:00
2020-11-17T11:17
это надолго
подкаст
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Подкаст «Это надолго»: что нужно знать о недоношенных детях
Давайте начистоту: тема недоношенности в России табуирована и болезненна, несмотря на то что примерно каждый десятый малыш рождается раньше срока. Почему могут случиться преждевременные роды? Вырастет ли такой ребёнок здоровым? Какие родители находятся в "группе риска" в первую очередь? Отвечаем на вопросы в Международный день недоношенных детей.
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, где искать помощь и поддержку, если растишь недоношенного ребёнка. Преждевременные роды могут случиться с каждой? Что значит "недоношенный"? Сколько займёт процесс реабилитации и восстановления малыша? Об этом Настя и Лина говорят с директором благотворительного фонда помощи недоношенным детям "Право на чудо", мамой "торопыжки" Натальей Зоткиной.В фонде работает горячая линия: 8 800 555 29 24. Также для родителей недоношенных детей специалисты запустили бесплатную онлайн-школу.Прочитайте интервью врача-неонатолога Екатерины Гордеевой про "золотой час" после родов — время установления первичного контакта мамы и малыша: что будет, если их разделили, и как избежать последствий для формирования привязанности, грудного вскармливания и микрофлоры.2:30 Сколько детей в России ежегодно рождаются недоношенными?3:30 Что значит "недоношенный" и как в России менялись критерии живорождённости6:10 О рисках, которые могут вызывать преждевременные роды, и как их снизить9:30 Известные "торопыжки": кто из великих людей родился раньше срока10:30 "Останется инвалидом на всю жизнь" и другие мифы о недоношенности14:00 Где искать психологический ресурс родителям15:05 Как осознать и принять проблему20:10 Куда обратиться за помощью и на что можно рассчитывать23:10 Сколько длится процесс реабилитации и восстановления24:05 Есть ли какие-то отсроченные риски и последствия, о которых стоит знать родителям?Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод монтировал Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
Подкаст "Это надолго": что нужно знать о недоношенных детях
11:00 17.11.2020 (обновлено: 11:17 17.11.2020)
Давайте начистоту: тема недоношенности в России табуирована и болезненна, несмотря на то, что примерно каждый десятый малыш рождается раньше срока. Почему могут случиться преждевременные роды? Вырастет ли такой ребёнок здоровым? Какие родители находятся в "группе риска" в первую очередь? Отвечаем на вопросы в Международный день недоношенных детей.
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree
" разбираемся, где искать помощь и поддержку, если растишь недоношенного ребёнка.
Преждевременные роды могут случиться с каждой? Что значит "недоношенный"? Сколько займёт процесс реабилитации и восстановления малыша? Об этом Настя и Лина говорят с директором благотворительного фонда помощи недоношенным детям "Право на чудо", мамой "торопыжки" Натальей Зоткиной.
В фонде работает горячая линия: 8 800 555 29 24. Также для родителей недоношенных детей специалисты запустили бесплатную онлайн-школу
.
Прочитайте интервью
врача-неонатолога Екатерины Гордеевой про "золотой час" после родов — время установления первичного контакта мамы и малыша: что будет, если их разделили, и как избежать последствий для формирования привязанности, грудного вскармливания и микрофлоры.
2:30 Сколько детей в России ежегодно рождаются недоношенными?
3:30 Что значит "недоношенный" и как в России менялись критерии живорождённости
6:10 О рисках, которые могут вызывать преждевременные роды, и как их снизить
9:30 Известные "торопыжки": кто из великих людей родился раньше срока
10:30 "Останется инвалидом на всю жизнь" и другие мифы о недоношенности
14:00 Где искать психологический ресурс родителям
15:05 Как осознать и принять проблему
20:10 Куда обратиться за помощью и на что можно рассчитывать
23:10 Сколько длится процесс реабилитации и восстановления
24:05 Есть ли какие-то отсроченные риски и последствия, о которых стоит знать родителям?
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Эпизод монтировал Андрей Темнов
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и расскажите о своих впечатлениях
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