https://ria.ru/20201117/nedonoshennyedeti-1584946106.html

Подкаст "Это надолго": что нужно знать о недоношенных детях

Подкаст "Это надолго": что нужно знать о недоношенных детях

Давайте начистоту: тема недоношенности в России табуирована и болезненна, несмотря на то, что примерно каждый десятый малыш рождается раньше срока. Почему могут случиться преждевременные роды? Вырастет ли такой ребёнок здоровым? Какие родители находятся в "группе риска" в первую очередь? Отвечаем на вопросы в Международный день недоношенных детей.

2020-11-17T11:00

2020-11-17T11:00

2020-11-17T11:17

это надолго

подкаст

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Подкаст «Это надолго»: что нужно знать о недоношенных детях Давайте начистоту: тема недоношенности в России табуирована и болезненна, несмотря на то что примерно каждый десятый малыш рождается раньше срока. Почему могут случиться преждевременные роды? Вырастет ли такой ребёнок здоровым? Какие родители находятся в "группе риска" в первую очередь? Отвечаем на вопросы в Международный день недоношенных детей.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, где искать помощь и поддержку, если растишь недоношенного ребёнка. Преждевременные роды могут случиться с каждой? Что значит "недоношенный"? Сколько займёт процесс реабилитации и восстановления малыша? Об этом Настя и Лина говорят с директором благотворительного фонда помощи недоношенным детям "Право на чудо", мамой "торопыжки" Натальей Зоткиной.В фонде работает горячая линия: 8 800 555 29 24. Также для родителей недоношенных детей специалисты запустили бесплатную онлайн-школу.Прочитайте интервью врача-неонатолога Екатерины Гордеевой про "золотой час" после родов — время установления первичного контакта мамы и малыша: что будет, если их разделили, и как избежать последствий для формирования привязанности, грудного вскармливания и микрофлоры.2:30 Сколько детей в России ежегодно рождаются недоношенными?3:30 Что значит "недоношенный" и как в России менялись критерии живорождённости6:10 О рисках, которые могут вызывать преждевременные роды, и как их снизить9:30 Известные "торопыжки": кто из великих людей родился раньше срока10:30 "Останется инвалидом на всю жизнь" и другие мифы о недоношенности14:00 Где искать психологический ресурс родителям15:05 Как осознать и принять проблему20:10 Куда обратиться за помощью и на что можно рассчитывать23:10 Сколько длится процесс реабилитации и восстановления24:05 Есть ли какие-то отсроченные риски и последствия, о которых стоит знать родителям?Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод монтировал Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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