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Украине предрекли экономическую "мясорубку"
Украине предрекли экономическую "мясорубку"
Изменившаяся из-за коронавируса обстановка в мировой экономике и внутренняя нестабильность грозят Украине "мясорубкой" в будущем году, считает директор... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T21:02
2020-11-17T21:02
2020-11-17T23:33
украина
в мире
экономика
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Изменившаяся из-за коронавируса обстановка в мировой экономике и внутренняя нестабильность грозят Украине "мясорубкой" в будущем году, считает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. Свои выводы он опубликовал в издании "Главред".Эксперт отметил тяжелую ситуацию с распространением коронавируса. По словам Гончарова, такой она будет еще до полутора лет. Из-за этого будут ухудшаться позиции президента Владимира Зеленского, совершившего ряд грубых просчетов.Гончаров уверен, что в среднесрочной перспективе Зеленскому придется провести досрочные парламентские выборы и сформировать новое правительство."Либо начнется необратимый распад. Слишком много внутри нашего общества конфликтов и разобщения, экономика просто летит под откос", — отмечает экономист.По его словам, у Украины хватает сильных врагов, а союзники ненадежны.Эксперт напомнил, что экономический рост во многом зависит от роста населения, и заявил, что нынешний украинский кабмин игнорирует этот факт. Также он отметил сложность и неэффективность пенсионной системы страны.Самым худшим фактором он назвал недоверие украинцев к власти. Гончаров отметил, что больше половины потребления в стране оказалось в тени, а из почти 35 миллионов украинцев более 13 миллионов официально не имели дохода."А ведь теневая экономика неразрывно связана с реальной: падает реальный сектор экономики, падает и теневой — это закон рынка", — подчеркнул эксперт.Гончаров уверен, что в будущем году украинцам не стоит рассчитывать на рост доходов, а промышленности в стране грозит провал.Украинские политики неоднократно указывали на бедственное положение украинской экономики. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, в мире, экономика
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Изменившаяся из-за коронавируса обстановка в мировой экономике и внутренняя нестабильность грозят Украине
"мясорубкой" в будущем году, считает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. Свои выводы он опубликовал в издании "Главред
".
Эксперт отметил тяжелую ситуацию с распространением коронавируса. По словам Гончарова, такой она будет еще до полутора лет. Из-за этого будут ухудшаться позиции президента Владимира Зеленского
, совершившего ряд грубых просчетов.
"Если ранее за 40 лет с ежегодным экономическим ростом в пять-шесть процентов мы собирались достичь объемов экономики Польши, то теперь за кем еще можно угнаться?" — задается вопросом специалист.
Гончаров уверен, что в среднесрочной перспективе Зеленскому придется провести досрочные парламентские выборы и сформировать новое правительство.
"Либо начнется необратимый распад. Слишком много внутри нашего общества конфликтов и разобщения, экономика просто летит под откос", — отмечает экономист.
По его словам, у Украины хватает сильных врагов, а союзники ненадежны.
Эксперт напомнил, что экономический рост во многом зависит от роста населения, и заявил, что нынешний украинский кабмин игнорирует этот факт. Также он отметил сложность и неэффективность пенсионной системы страны.
"Сегодня на Украине имеем самый дешевый труд и самое бедное в Европе население, а продукция украинских производителей как была неконкурентной, так до сих пор таковой и остается", — констатировал Гончаров.
Самым худшим фактором он назвал недоверие украинцев к власти. Гончаров отметил, что больше половины потребления в стране оказалось в тени, а из почти 35 миллионов украинцев более 13 миллионов официально не имели дохода.
"А ведь теневая экономика неразрывно связана с реальной: падает реальный сектор экономики, падает и теневой — это закон рынка", — подчеркнул эксперт.
Гончаров уверен, что в будущем году украинцам не стоит рассчитывать на рост доходов, а промышленности в стране грозит провал.
"Спад украинской экономики может получиться очень жестким и даже жестоким. Вот какая мясорубка вырисовывается на наших рынках", — подытожил он.
Украинские политики неоднократно указывали на бедственное положение украинской экономики. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина
" Юлия Тимошенко
назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь
" Вадим Рабинович
называл кредитные программы МВФ
на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук
увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>